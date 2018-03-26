Kuzey Kore'ye ait özel bir tren Pekin'e geldi

TOKYO (AA) - Kuzey Kore'ye ait yüksek koruma sağlanan bir trenin Çin'in başkenti Pekin'e geldiği bildirildi.
Japon NTV televizyonu ve yayın kuruluşu NHK, alışılmadık biçimde korunan özel bir trenin, Pekin'e geldiğini ve trende üst düzey bir heyet bulunduğundan, kentte güvenliğin arttırıldığını duyurdu.
Bazı yerel basın organlarında da trende Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un olabileceği spekülasyonlarına yer verildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise konudan haberdar olmadığını açıkladı.
Kuzey Kore lideri Kim'in nisan ayı sonunda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, mayıs ayına kadar da ABD Başkanı Donald Trump ile ikili zirveye katılması planlanıyor.
Afrin'de patlama!
Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
Din kültürü öğretmeninden kız öğrencilere korkunç taciz!
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi... 2,5 yılda 4 muhtar hayatını kaybetti!
Başkasıyla kaçan karısına öyle bir ceza verdi ki...
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
Çin'in kontrolden çıkan uzay üssü Tiangong-1 Pazar günü Dünya'ya düşebilir, Türkiye de riskli bölgeler arasında
WhatsApp Gold tehlikesi geri döndü! WhatsApp'da bu logoyu görenler dikkat
Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!
Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi
AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali
Okuyucu Yorumları 0 yorum