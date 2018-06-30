HABER

Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 14:36 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile yaptığı telefon görüşmesinde, yaptırımların tam anlamıyla uygulanmasının önemine işaret etti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların tam anlamıyla uygulanmasının önemi konusunda Çinli mevkidaşıyla telefon görüşmesi yaptı.

Yonhap ajansının, ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Pompeo'nun Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Kore Yarımadası'nın tam, doğrulanabilir ve geri dönüşü olmayan biçimde nükleerden arındırılması ortak hedefine" ulaşılması için sürdürülen çabalar konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Pompeo'nun görüşmede Kuzey Kore ile ilgili BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarının tam anlamıyla uygulanmasının önemine işaret ettiği, nükleerden arınması halinde Kuzey Kore'nin "geleceğinin parlak olduğunu" dile getirdiği aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun gelecek hafta Kuzey Kore'yi ziyaret etmeyi planlandığı belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, tarihi bir kararla Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da görüşmüştü. İki lider, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ABD ile Kuzey Kore arasında diplomatik müzakerelerin devam etmesi konusunda mutabakat imzalamıştı.

PARTNERDünya diken üstünde! Yeniden harekete geçtiDünya diken üstünde! Yeniden harekete geçti
Eylül Yağlıkara'nın katil zanlısı konuşmuyorEylül Yağlıkara'nın katil zanlısı konuşmuyor
Bursa Zoo'nun yeni konukları gergedanlarBursa Zoo'nun yeni konukları gergedanlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Kuzey Kore Mike Pompeo yaptırım

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Merkez Bankası'ndan son dakika karar! Kredi kartları faiz oranları arttırıldı

Merkez Bankası'ndan son dakika karar! Kredi kartları faiz oranları arttırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Günlerdir aranıyordu, müzisyen Metin Kor'un cesedi bulundu

Son dakika! Günlerdir aranıyordu, müzisyen Metin Kor'un cesedi bulundu

CHP'yi sarsan ölüm haberi!

CHP'yi sarsan ölüm haberi!

Eylül Yağlıkara'nın katil zanlısı konuşmuyor

Eylül Yağlıkara'nın katil zanlısı konuşmuyor

Kuzey Irak'a operasyon!

Kuzey Irak'a operasyon!

Sahibinden satılık piton!

Sahibinden satılık piton!

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.