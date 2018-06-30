Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlar

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların tam anlamıyla uygulanmasının önemi konusunda Çinli mevkidaşıyla telefon görüşmesi yaptı.
Yonhap ajansının, ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Pompeo'nun Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Kore Yarımadası'nın tam, doğrulanabilir ve geri dönüşü olmayan biçimde nükleerden arındırılması ortak hedefine" ulaşılması için sürdürülen çabalar konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu bildirildi.
Pompeo'nun görüşmede Kuzey Kore ile ilgili BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarının tam anlamıyla uygulanmasının önemine işaret ettiği, nükleerden arınması halinde Kuzey Kore'nin "geleceğinin parlak olduğunu" dile getirdiği aktarıldı.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun gelecek hafta Kuzey Kore'yi ziyaret etmeyi planlandığı belirtiliyor.
ABD Başkanı Donald Trump, tarihi bir kararla Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da görüşmüştü. İki lider, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ABD ile Kuzey Kore arasında diplomatik müzakerelerin devam etmesi konusunda mutabakat imzalamıştı.
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