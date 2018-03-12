Kuzeydoğu Amerika’da karlı havalar dinmiyor

Ulusal Hava Servisi, ABD’nin kuzeydoğusunda bu hafta yeni kar yağışı beklendiğini duyurdu.

ABD’de yüz binleri elektriksiz bırakan son fırtınanın hasarları daha henüz tamir edilmeden, Nor’easter olarak adlandırılan soğuk hava dalgasının ikincisinin etkileri bitmeden kuzeydoğu eyaletleri üçüncü fırtınaya hazırlanıyor. Ulusal Hava Servisi’nden alınan bilgiye göre, Salı günü New York’ta sabah yoğun trafik saatlerinde 10 santim, Çarşamba günü Boston’da 30 santim kar yağışı beklenirken, Maine eyaletinin güneyine ise 45 santim kar bekleniyor. Ayrıca Batı Virginia ve Kentucky eyaletlerinde de yoğun yağış uyarıları yapılıyor.

Günlerini elektriksiz ve dolayısıyla ısınma sorunları ile geçiren halk, yetkililere sorunları oluşmadan önleyecek tedbirleri alması konusunda çağrı yapıyor.