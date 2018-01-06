Kuzguncuk'ta buz gibi suya atladılar, altın kolyeyi kaptılar

İstanbul'da ilk olarak Hz.İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Rum Ortodoks Ayios Yeorgios Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ayini MetropolitAthanasios Papas yönetti. Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından kortej eşliğinde dualar edilerek haç atma töreninin yapılacağı Kuzguncuk İskelesi'ne yüründü

Burada Metropolit Athanasios Papas'ın denize attığı haçı çıkarmak için 3 kişi bir tekneden buz gibi denize atladı. Manal Minaoğlu denizden çıkardığı haçı öptü ve Metropolit Athanasios Papas'a sundu. Metropolit haçı çıkarmak için denize atlayan 3 kişiye de altın haç kolye hediye etti.

Haçı denizden çıkaran Manal Minaoğlu, “İnsanlar için özel bir gün. 20 yıldır atlıyorum İstanbul'unun çeşitli semtlerinden. Benim için bir aile geleneği. Çok mutluyum" diye konuştu. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ayin ve haç atma törenleri çevrede bulunanlarca ilgiyle izlendi.

ORTAKÖY'DE DE TÖREN

Sabah saatlerinde Ortaköy'deki Ayios Fokas Rum Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ayini Boğaz Kiliseleri Metropoliti İrineos Yuanidis yönetti. Ayinin ardından ziyaretçiler haç atma törenini izlemek için sahile indi. Boğaz Kiliseleri Metropoliti İrrineos Yuanidis tarafından yapılan duanın ardından haç, tekneden denize atıldı. Haçın atılmasıyla birlikte tekneden 3 kişi haçı çıkarmak için boğazın soğuk sularına atladı. Tekneden denize atlayan 3 kişiden Sotiri Yumurta haçı denizden ilk alan kişi oldu. (DHA)