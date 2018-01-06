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Kuzguncuk'ta buz gibi suya atladılar, altın kolyeyi kaptılar

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 13:28 | Son Güncelleme 3 saat önce

Hz. İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle İstanbul'da denizden haç çıkarma törenleri düzenleniyor. O yerlerden biri de Üsküdar Kuzguncuk oldu. Metropolit Athanasios Papas, haçı çıkarmak için denize atlayan 3 kişiye altın haç kolye hediye etti.

İstanbul'da ilk olarak Hz.İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Rum Ortodoks Ayios Yeorgios Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ayini MetropolitAthanasios Papas yönetti. Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından kortej eşliğinde dualar edilerek haç atma töreninin yapılacağı Kuzguncuk İskelesi'ne yüründü

Burada Metropolit Athanasios Papas'ın denize attığı haçı çıkarmak için 3 kişi bir tekneden buz gibi denize atladı. Manal Minaoğlu denizden çıkardığı haçı öptü ve Metropolit Athanasios Papas'a sundu. Metropolit haçı çıkarmak için denize atlayan 3 kişiye de altın haç kolye hediye etti.
Haçı denizden çıkaran Manal Minaoğlu, “İnsanlar için özel bir gün. 20 yıldır atlıyorum İstanbul'unun çeşitli semtlerinden. Benim için bir aile geleneği. Çok mutluyum" diye konuştu. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ayin ve haç atma törenleri çevrede bulunanlarca ilgiyle izlendi.

ORTAKÖY'DE DE TÖREN

Sabah saatlerinde Ortaköy'deki Ayios Fokas Rum Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ayini Boğaz Kiliseleri Metropoliti İrineos Yuanidis yönetti. Ayinin ardından ziyaretçiler haç atma törenini izlemek için sahile indi. Boğaz Kiliseleri Metropoliti İrrineos Yuanidis tarafından yapılan duanın ardından haç, tekneden denize atıldı. Haçın atılmasıyla birlikte tekneden 3 kişi haçı çıkarmak için boğazın soğuk sularına atladı. Tekneden denize atlayan 3 kişiden Sotiri Yumurta haçı denizden ilk alan kişi oldu. (DHA)

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Üsküdar Kuzguncuk hz.İsa vaftiz Metropolit Athanasios Papas

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
süslümanlara dini için bu havada denize atla desen ayy abdest suyum ılık olsun der..
şanslılar. dün hava güzeldi.inançları için denize giriyorlar takdir etmek lazım.
merde bu osmancıklar yobazlar akepe yalamaları
Buralar karışır mısır ve kolamı alıp geleyim
Dini;doğru ve mantıklı yorumlarsak(değiştirerek degil, olduğu gibi kabul ederek fakat yaşadığımız ve yüzyılın ihtiyaçlarına pozitif uygun olarak;Türk de Müslümandır,Arnavut'da,Malezya ve İndonezya da...Arap olmamak İslamiyetin dışında kalmak değildir!)Gelecek yeni nesillere,biz kafa kesemeyiz ama suçluyu da cezasız bırakmayız diyebiliriz,oruç ayında senlikleri daha da coşkulu yaşarız tıpkı yılbaşı gibi ama oruçluyken,o piskozla,cinayet işleyemeyiz deriz!olumsuzlukları olumluya dönüştürürsek,hristiyanların arasında bulunan cahillerden daha çok gerçek hristiyanları da anlayabilir ,saygı duyarız
Yobazın,Cahilin,Karaktersiz düşüncenin dini ve milleti maalesef yoktur,iyi,doğru ve güzeli istemek de ona yonlenmek de Allahın istediğidır!Huzurlu ve güvenilen bir insandan(dini örfü dünya görüşü ne olursa olsun)hic kimseye zarar gelmeyeceği gibi,öğreneceğimiz çok şeyler olabilir!doğru bildiğimizi sandıklarımız da bile!ben kendimi bilirsem ve emin olursam cehaletle,yobazlikla isim olmaz fakat çok ilginçtir ki ortodoks dünya halkları ile Müslüman Türk halkı birbirlerinin önce kafasını ve gözünü kırarak ve kalıcı yaralar bırakarak tanıdı!bizim yanımızda bir Allah varsa onların da yanında var
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