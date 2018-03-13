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Kuzuların annelerine kavuşma anları

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 11:37 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Akyazı beldesinde, kuzuların günde iki defa anneleriyle buluşma anlarında ilginç görüntüler ortaya çıkıyor.

Erzincan’ın Akyazı beldesinde, kuzuların günde iki defa anneleriyle buluşma anlarında ilginç görüntüler ortaya çıkıyor. Anneler, yavrularını kokularından bularak emziriyor.
Erzincan’a bağlı Akyazı beldesinde, Osman Akkavak’a ait sürüde bulunan 800 koyundan 600’ü yavrularını dünyaya getirdi. Koyunlar, gündüzleri kendilerine açık alanda oluşturulan alanda bulunurken, yavrular ise ağılda bekliyor. Sabah saatlerinde yemleri verilen koyunlar, ilk olarak sabah saatlerinde kapıların açılmasıyla yavrularına kavuşuyor. Anneler, yavrularını kokularından bularak emziriyor. Koyunlar ikinci kez ise akşam saatlerinde yavruları ile buluşuyor. Son buluşmanın ardından koyunlar yemlenerek tekrar ağıla sürülüyor. Bu görüntüler, yavrular büyüyene kadar, yaklaşık 2 ay boyunca her gün tekrarlanıyor.
Sürü sahibi Osman Akkavak, zor bir işi icra ettiklerini ifade ederek, yaklaşık 45 gün sonra kuzuları yaylaya çıkacaklarını söyledi.
Yaylada kuzuların daha verimli olduğuna dikkat çeken Akkavak, "İşimiz hayvancılık, küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyoruz. Küçükbaş hayvancılık zor bir meslek. İşimiz güzel severek yapıyoruz. Zor yanları çok ama severek yapıyoruz işimizi. Sıkıntılarımız çok büyük özellikle bu yayla konusunda sıkıntılarımız var. Meralar, yaylalar olsa daha güzel olur, daha iyi olur diyorum. Üretimimiz Allah’a çok şükür rızık neyse o, geçimimizi yapıyoruz bununla. Kuzular şu anda 45 günlük. Kuzularımız yaklaşık 45 gün sonra yaylaya çıkacaklar. Yaylada otlayacaklar, otaracağız. Burada şu an yem veriyoruz, annesini emiyor kuzular. Burada besliyoruz anlayacağınız. Ama yem fiyatları çok pahalı, çok yüksek. Bir an önce yaylaya çıksak da buradan kurtulsak. Burası 24 saat aynı yerde. Ama yaylada olsa otlar, gezer, suyunu içer hayvan, temiz hava alır. Ondan sonra verimi de güzel olur hayvanın, gelişir. Burada sürekli yem veriyoruz" diye konuştu.

Kuzuların annelerine kavuşma anları

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Kuzuların annelerine kavuşma anları

Kuzuların annelerine kavuşma anları
2 / 6

Kuzuların annelerine kavuşma anları

Kuzuların annelerine kavuşma anları
3 / 6

Kuzuların annelerine kavuşma anları

Kuzuların annelerine kavuşma anları
4 / 6

Kuzuların annelerine kavuşma anları

Kuzuların annelerine kavuşma anları
5 / 6

Kuzuların annelerine kavuşma anları

Kuzuların annelerine kavuşma anları
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Kuzuların annelerine kavuşma anları

Kuzuların annelerine kavuşma anları
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