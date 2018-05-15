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KVKK & GDPR’in Dijital Yayıncılık/Reklamcılıkta Uygulamaları ve Riskleri tartışılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 21:29 | Son Güncelleme

Bilindiği üzere yakın zamanda KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) yürürlüğe girdi. GDPR (General Data Protection Regulation) için de sayılı günler kaldı. Bu iki uygulama sonrası tüketiciler artık eskisi gibi izinsiz mesajlara maruz kalmayacak, veri güvenliği ile alakalı hassasiyet artacak ve iş yapış şekilleri kökten değişecek.

KVKK & GDPR’in Dijital Yayıncılık/Reklamcılıkta Uygulamaları ve Riskleri tartışılacak

Dorabase’in katkılarıyla düzenlenen bu etkinlikte yapılacak panellerde Bora Yazıcıoğlu, Erdem Aslan, Erhan Acar, Bircan Özbaş, Mutlu Doğuş Yıldırım, Atakan Kars, Murat Erdör, Emre Faks ve Cemal Burak Yılmaz ile tüm konuların üzerinden hep birlikte geçerek kendi şirketlerinde son durumları değerlendirme fırsatı yakalayacağız ve konuyu detaylandırıp nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili bilgi paylaşımında bulunulacak.

Dijital yayıncılık ve reklam dünyasındaki yayıncılara ve networklere 25 Mayıs öncesi son bir değerlendirme şansı verecek olan etkinliğe tüm yayıncı, reklam networkleri ve reklam teknolojileri şirketlerini davet edildi.

E-İHRACATTA NASIL BAŞARILI OLUNUR?

E-Ticaret Sohbetlerinde bu ay son zamanların en sık konuşulan konusu olan e-ihracat hakkında birbirinden değerli iki konuğumuzla bilgi paylaşımında bulunulacak.

E-ihracat konusuyla alakalı yurtdışından konuşmacılar getirtip seminerler düzenleyen, konuyla alakalı kişilerin biraraya gelmesini sağlayan ve konunun daha fazla konuşulmasını sağlayan World ECommerce Forum’un İş Geliştirme Direktörü Ömer Nart bizlere e-ihracat ile alakalı ülkemizde neler yapıldığından, başarılı örneklerden ve yapılması gereken şeylerden bahsedilecek.

Muhafazakar giyim alanında Türkiye'nin en büyük firması olan, birçok ülkeye ürünlerini gönderen, bulundukları noktaya yatırım almadan gelmiş ve yatırım almadan büyümeyi hedefleyen, pek çok uluslararası yatırımcının yakından takip ettiği Sefamerve'nin CEO'su Mehmet Metin Okur yurtdışına nasıl açıldıklarını, bu aşamada nelerle karşılaştığından bahsedilecek.

Seminer bitiminde yapılacak çekiliş sonrası 3 kişiye kitap hediye edilecek.

Kariyer sohbetlerinde bu ay birbirinden değerli iki konuğukla Dijital Sektörde Kariyer ile alakalı zihin açıcı ve ilham verici bir sohbet olacak.

İlk konuğumuz yeni ofisi ile gündeme gelen, alanında en büyük firmalardan birisi olan Yemeksepeti’nin İnsan Kaynakları Direktörü Ceran Dereobalı, diğeri ise spor malzeme denince akla ilk gelen markalardan birisi olan Adidas'ın Kıdemli Pazarlama Direktörü Birim Gönülşen olacak.

Bu firmaların işe alımlarda nelere dikkat ettiklerini, insan kaynakları politikalarını, dijital sektörde başarılı olunması için nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında bolca sohbet edip dinleyicilerden gelen soruları cevaplandırılacak.

Seminer öncesi 19.00 - 19.30 arasında yapılan networking saatinde açık pozisyonu olan firma yetkilileri ile iş arayan veya iş değiştirmek isteyen kişiler ayak üstü tanışabilecek, pozisyonlar hakkında konuşabilecek ve belki de olası bir ikinci görüşme öncesi birbirlerini daha iyi tanıyabilecek.

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KVKK GDPR Seminer

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