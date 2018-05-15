KVKK & GDPR’in Dijital Yayıncılık/Reklamcılıkta Uygulamaları ve Riskleri tartışılacak

Dorabase’in katkılarıyla düzenlenen bu etkinlikte yapılacak panellerde Bora Yazıcıoğlu, Erdem Aslan, Erhan Acar, Bircan Özbaş, Mutlu Doğuş Yıldırım, Atakan Kars, Murat Erdör, Emre Faks ve Cemal Burak Yılmaz ile tüm konuların üzerinden hep birlikte geçerek kendi şirketlerinde son durumları değerlendirme fırsatı yakalayacağız ve konuyu detaylandırıp nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili bilgi paylaşımında bulunulacak.

Dijital yayıncılık ve reklam dünyasındaki yayıncılara ve networklere 25 Mayıs öncesi son bir değerlendirme şansı verecek olan etkinliğe tüm yayıncı, reklam networkleri ve reklam teknolojileri şirketlerini davet edildi.

E-İHRACATTA NASIL BAŞARILI OLUNUR?



E-Ticaret Sohbetlerinde bu ay son zamanların en sık konuşulan konusu olan e-ihracat hakkında birbirinden değerli iki konuğumuzla bilgi paylaşımında bulunulacak.

E-ihracat konusuyla alakalı yurtdışından konuşmacılar getirtip seminerler düzenleyen, konuyla alakalı kişilerin biraraya gelmesini sağlayan ve konunun daha fazla konuşulmasını sağlayan World ECommerce Forum’un İş Geliştirme Direktörü Ömer Nart bizlere e-ihracat ile alakalı ülkemizde neler yapıldığından, başarılı örneklerden ve yapılması gereken şeylerden bahsedilecek.