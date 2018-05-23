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KYB heyeti, hükümet görüşmeleri için Bağdat'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 17:24 | Son Güncelleme

KYB heyeti, hükümet görüşmeleri için Bağdat'ta

BAĞDAT (AA) - Irak'ta seçimin galibi Şii lider Mukteda es-Sadr, hükümet kurma ittifak çalışmaları kapsamında ülkenin farklı siyasi gruplarını ağırlamayı sürdürüyor.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Partisi heyeti, Bağdat'a gelerek, Sadr ile yeni hükümetin kurulması ve ittifak konularını görüştü.

Sadr'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Sadr, KYB heyetine tüm Iraklılar arasında eşitlik esasına dayalı "babalık yapan hükümet" kurma ısrarını bildirdi.

Sadr ve KYB heyetinin yeni hükümetin kurulma süreci ve şeklini ele aldıkları da ifade edildi.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerden Sadr'ın desteklediği koalisyon birinci çıkarak 329 sandalyeli meclise 54 milletvekili gönderdi. Sadr, seçim birinciliğini elde etmesine rağmen hükümeti tek başına kuramıyor. Sadr, meclise giren diğer gruplarla ittifak yapmak zorunda olduğunu bildiği için ikamet ettiği Necef'i bırakarak hükümet kurma görüşmeleri için günlerdir başkent Bağdat'ta bulunuyor.

Seçim ikincisi İran destekli Fetih koalisyonu lideri Hadi Amiri, seçimden üçüncü çıkan Başbakan Haydar el-İbadi'nin yanı sıra Sünni ve Kürt yetkililerle de görüşen Sadr, bu aralar sıkça kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda "tüm Iraklı renklerin" yer alacağı bir hükümet kurmak istediğini belirtiyor. Sadr, dün Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) heyetini de kabul etmişti.

İbadi de dünkü basın toplantısında, Sadr ile tüm siyasi grupların yer alacağı "teknokrat" hükümeti kurma konusunda fikir birliğine vardıklarını söylemişti. Sadr'ın Bağdat'ta İran'ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile de görüştüğü iddia ediliyor. ABD karşıtı olarak bilinen Sadr'ın, mesafeli olduğu İran'ın Irak'taki nüfuzundan da rahatsız olduğu kaydediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ırak KYB Sadr

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