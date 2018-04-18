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KYK borçları silinecek mi? Teklif Meclis'te görüşülecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 09:31 | Son Güncelleme

Binlerce öğrencinin KYK geri ödemeli borcu silinecek mi? CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın yasa teklifi Meclis'e sunuldu. Söz konusu teklif kabul edilirse öğrencilerin KYK borçları tamamen silinecek.

KYK borçları silinecek mi? Teklif Meclis'te görüşülecek

KYK'dan geri ödemeli burs alan binlerce öğrenci bu haberi bekliyor. KYK borçlarının silinmesi için yasa teklifi CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ tarafından Meclis'e sunuldu. Teklifte Gökdağ, "Krediler karşılıksız olmalıdır" ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili olarak sosyal medyada da imza kampanyası başlatıldı.

KYK KREDİ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ, teklifin gerekçesinde, “Her yıl üniversitelerimizden yüz binlerce öğrencimiz Kredi Yurtlar Kurumu’nca verilen katkı ve öğrenim kredisi borçlarıyla mezun olmaktadır. Öğrencilerin bu borçları, mezuniyetten 2 yıl sonra geri ödemeye başlamaları gerekmektedir. Kredi ödemelerini erteleme imkanı yok ise aylık yüzde 1.40 oranında gecikme zammı uygulanmaktadır” dedi.

Sözcü'nün aktardığına göre, Gökdağ, “Türkiye’deki 3 milyonu aşkın işsizden 947 bini üniversite mezunu. Genç mezunların iş bulma sıkıntısına bir de devlete olan kredi borçları yük olmamalıdır. Bu nedenle bu krediler karşılıksız olmalıdır” diye konuştu. Kanun teklifi kabul edilirse KYK kredi borçları silinecek.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Change.org adlı sitede KYK borçlarının silinmesi için çok sayıda imza kampanyası başlatıldı. Twitter’da da örgütlenen sosyal medya kullanıcıları, #KykBorcumuzaÇözümİstiyoruz- etiketinde taleplerini yazdı. Twitter’da “İşadamlarının, futbol kulüplerinin milyonluk vergi borcunu silen devlet, bin bir zorlukla okuyan öğrencileri borçlandırıyor. Borçlar silinsin” denildi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Adamsın CHP. üniversite mezunu gençler işsizlikten bunalmış durumda.bırakın kredi ödemeyi ceplerinde ekmek paraları yok.yerinde bir teklif olmuş..
bebeğimin dogdugu ay maaşıma bloke kondu. kyk borcu sebebiyle. borç harç 9000 tl ödedim. borcu kapatmam 3 yil sürdü. ödeme yapanları cezalandıran sistem yerine teşvik eden sistem gelmedigi sürece kimse ödeme yapmayacak. nasılsa silinir seçim geliyor diye düşünüyor millet. adalet kelimesi sadece bir partinin adında geçiyor.
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