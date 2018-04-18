KYK borçları silinecek mi? Teklif Meclis'te görüşülecek

KYK'dan geri ödemeli burs alan binlerce öğrenci bu haberi bekliyor. KYK borçlarının silinmesi için yasa teklifi CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ tarafından Meclis'e sunuldu. Teklifte Gökdağ, "Krediler karşılıksız olmalıdır" ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili olarak sosyal medyada da imza kampanyası başlatıldı.

KYK KREDİ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?



CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ, teklifin gerekçesinde, “Her yıl üniversitelerimizden yüz binlerce öğrencimiz Kredi Yurtlar Kurumu’nca verilen katkı ve öğrenim kredisi borçlarıyla mezun olmaktadır. Öğrencilerin bu borçları, mezuniyetten 2 yıl sonra geri ödemeye başlamaları gerekmektedir. Kredi ödemelerini erteleme imkanı yok ise aylık yüzde 1.40 oranında gecikme zammı uygulanmaktadır” dedi.

Sözcü'nün aktardığına göre, Gökdağ, “Türkiye’deki 3 milyonu aşkın işsizden 947 bini üniversite mezunu. Genç mezunların iş bulma sıkıntısına bir de devlete olan kredi borçları yük olmamalıdır. Bu nedenle bu krediler karşılıksız olmalıdır” diye konuştu. Kanun teklifi kabul edilirse KYK kredi borçları silinecek.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI



Change.org adlı sitede KYK borçlarının silinmesi için çok sayıda imza kampanyası başlatıldı. Twitter’da da örgütlenen sosyal medya kullanıcıları, #KykBorcumuzaÇözümİstiyoruz- etiketinde taleplerini yazdı. Twitter’da “İşadamlarının, futbol kulüplerinin milyonluk vergi borcunu silen devlet, bin bir zorlukla okuyan öğrencileri borçlandırıyor. Borçlar silinsin” denildi.