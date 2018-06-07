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KYK borcu silinecek mi? KYK affı 2018 yılında gelecek mi? Erdoğan açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 09:56 | Son Güncelleme

Öğrencilere, KYK'da yaz sezonu ücretsiz kalma sözü veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun zamandır gündemde olan 'KYK borcu için öğrenim kredisi affı gelecek mi ve KYK borcu 2018 yılında silinecek mi?' sorularına da yanıt verdi. Erdoğan KYK borcu için "Yapamayacağımız bir şeyin sözünü vermeyelim" dedi

KYK borcu silinecek mi? KYK affı 2018 yılında gelecek mi? Erdoğan açıkladı

'KYK borcu için öğrenim kredisi affı gelecek mi ve KYK borcu 2018 yılında silinecek mi?' Erdoğan'dan son açıklama geldi.

KYK BORCU SORUSUNA YANIT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversiteli bir öğrencinin Kredi Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) aldığı kredinin borcunun silinip silinmeyeceğine ilişkin soruya "Diğer adaylar, Allah selamet versin, biz diyor sileriz. Biz 'dürüst olalım' diyoruz. Yapamayacağımız bir şeyin sözünü vermeyelim" diyerek yanıt verdi.

İŞ BULANA KADAR KYK BORCU ÖDEMEK YOK'

Erdoğan, bir öğrencinin öğrenim kredisi borçlarıyla ilgili sorusu üzerine şunları söyledi:

"Ben sana Erdoğan cevabı mı vereyim, İnce cevabı mı vereyim veya diğerleri gibi mi cevap vereyim? Eğer 'Erdoğan cevabı verin' derseniz, ben size en doğrusunu konuşurum. Burs karşılıksız. Biliyorsunuz kredi, belli devlet imkanlarının gençlerimiz için üniversiteyi bitirdikten sonra onlara yeni bir süreç açabilmek için temin edilmiş bir yöntemdir. Üniversiteni bitirdin, iş bulana kadar ödeme var mı, yok. İş bulduktan sonra faizsiz, çok düşük taksitlerle o krediyi ödemeye başlar ama o, onun için aynı zamanda iş bulma garantisidir. Bu devlet de olabilir, özel sektör de olabilir. Diğer adaylar, Allah selamet versin, biz diyor sileriz. Biz 'dürüst olalım' diyoruz. Yapamayacağımız bir şeyin sözünü vermeyelim."

Önceki yönetimlerin, kendilerinin verdiği sayıda kredi ve burs vermediğini söyleyen Erdoğan, şu anda müracaat eden tüm öğrencilere burs veya kredi verdikleri bilgisini paylaştı.

Bu konuda yalan söyleyemeyeceğini belirten Erdoğan, "Ne dedik? Harç, hallettik mi, hallettik. Niye bizden öncekiler harç meselesini halletmediler? Burada CHP de diğerleri de var" değerlendirmesinde bulundu.

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