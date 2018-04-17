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KYK öğrencilerinden polise ışıklı destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 21:52 | Son Güncelleme

Erzincan'da üniversite öğrencileri, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü münasebetiyle görevli polislere destek olmak için oda ışıklarıyla "Polis" yazdı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü dolayısıyla görevli polislere destek olmak için oda ışıklarıyla "Polis" yazdı.

Erzincan Üniversitesinde öğrenim gören, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Terzi Baba Kız Yurdu'nda kalan öğrenciler, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle polislere destek amacıyla ışıklarla "Polis" yazdı.

Erzincan-Sivas E-80 karayolu üzerinde bulun kız yurdunda oda ışıkları ile "Polis" yazısına yolun karşı tarafında bulunan Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitim gören bin 700 özel harekat öğrencisi telefonlarının ışıkları ile karşılık verdi. POMEM öğrencileri özel harekat yemini ederken, kız yurdundaki öğrenciler ise "Türk polisi çok yaşa" sloganları ile destek verdi.

Düzenlenen etkinlikle ilgili gazetecilere açıklama yapan Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, ortamın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Şensoy, şöyle konuştu:

"Polis okulu öğrencilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Onlar da karşılık verdiler bize. 10 Nisan Polis Haftası kutlamalarında büyük bir yoğunluk yaşadık. Bu yoğunluğun böyle bir şekilde finalle sona ermesi bizi mutlu etti. Polis okulunda hepsi özel harekatçı olacak inşallah. Burada temel eğitimlerini alıyorlar. Burada temel eğitim haziran ayında bitecek. Buradan sonra diğer bir okula gidip 6 aylık özel harekat eğitimi alıp inşallah bunları da aslanlar gibi dağlara çıkartacağız."

KYK İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, Polis Haftası'nın finalini bu şekilde yaptıkları için memnuniyet duyduklarını, daima Türk Polisinin yanında olduklarını ifade ederek "Polis Teşkilatının 173. kuruluş yılında her daim ülkemizin asayişini, güvenliğini ve ayrıca kurumumuzun her türlü sıkıntısında, sorununda yanımızda olan ve güvenliğimizi sağlayan polis teşkilatımıza tüm polislerimize minnetimizi, şükranlarımızı böyle bir etkinlik ile göstermeyi arzu etmiştik." dedi.

Sarıçiçek, kız yurdu ile POMEM öğrencilerinin karşılıklı güzel paylaşımlarının olduğunu belirterek " Bin 700 özel harekat öğrencisi polis arkadaşlarımız öğrencilerimizle karşılıklı birbiri ile paslaşması ve selamlaşması daha da anlamlı oldu." diye konuştu.

Ardından Terzi Baba Kız Yurdu bahçesinde öğrenciler ve davetliler pasta kesti.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan KYK Polis Haftası

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