KYK Türkiye Satranç Turnuvası’nda Kars’ı temsil edecek öğrenciler belirlendi

Türkiye’de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) il müdürlüklerine bağlı tüm yurtlarda satranç turnuvaları yapılırken, Kars KYK’daki satranç turnuvası bir birinden heyecanlı müsabakalarla sona erdi.
Yurtlar arası Satranç turnuvasında KYK Kars İl Müdürlüğü’ne bağlı tüm yurtlardan öğrencilerin katıldığı müsabakalar Kars KYK İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Hasan Harakani Öğrenci Yurt Müdürlüğü’nde yapıldı.
Yapılan müsabakalara katılan KYK’lı erkek ve kız öğrenciler değişik stratejilerle rakiplerini alt etme çabasıyla geçen turnuvanın sonunda erkeklerde Nuri Paşa Erkek Öğrenci Yurdu’ndan Mervan Ateş, kızlarda ise Kafkas Kız Öğrenci Yurdu’ndan Büşra Nur Baki birinci oldu. Turnuva sonunda belirlenen İl birincileri 9-13 Nisan 2018 tarihleri arasında Afyon’da düzenlenecek olan Türkiye Finali’nde Kars’ı temsil edecek.
Öte yandan Kars KYK yurtlarında her bahar döneminde Futbol, Basketbol, Voleybol, Masa tenisi, Geleneksel Türk Okçuluğu, Badminton ve Satranç Turnuvaları düzenlenirken, öğrencilerin keyifli anlar yaşayarak sportif faaliyetlere devam etmeleri sağlanıyor.
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