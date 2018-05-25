KYK yaz aylarında da öğrencilerin hizmetinde

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), okulların tatil olduğu yaz aylarında öğrencilere hizmet vermeye devam edecek.
KYK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yurtlar, yaz okulu, sınav, kurs ve zorunlu staj gibi sebeplerle barınmak isteyen öğrenciler için yaz ayları boyunca bu yıl da gençlerin hizmetinde olacak.
Yaz aylarında nöbetçi yurtlarda kalmak isteyen öğrencilerin ilgili belgeyle (yaz okulu, sınav, kurs, staj belgesi) il müdürlüklerine veya nöbetçi yurtlara başvurması gerekiyor.
- KYK'li olmayanlar da yurtlarda kalabilecek
Nöbetçi yurtlarda kalabilmek için KYK öğrencisi olma şartı aranmayacak.
Kurum yurtlarında kayıtlı bulunmayan öğrenciler de ilgili belgeyi il müdürlüğü ya da nöbetçi yurda sunarak, yurt hizmetinden faydalanma imkanına sahip olacak.
Ancak Ankara ve İstanbul'daki nöbetçi yurtlarda sadece kurum yurtlarında kalan veya bu iki il dışındaki bir ilde öğrenim gören öğrenciler barınabilecek.
Görevden alınan Cerrahpaşa dekanı Alaattin Duran için çarpıcı iddia
Manisa FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Bahçeşehir'de oluklu kertenkele krizi! Yılan sanıp öldürüyorlar ama...
Antalya’da iki kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı
İş yeri basıp arkadaşlarını döven kızlar gözaltına alındı
Trump'tan Kuzey Kore'ye tehdit: Ordumuz hazır
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Bakanlar Kurulu'nda büyük değişim
Rusya, Türkiye konusunda ABD'ye meydan okudu: S-400'ler 2019'da teslim edilecek
Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı
WhatsApp kullanıcılarını şoke eden hata! Artık engellediğiniz kullanıcılar...
Her şey bu kareyle başlamıştı! Her satırı ilginç
Okuyucu Yorumları 0 yorum