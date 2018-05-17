KYK yurtlarında kalan öğrencilerden sergi

Trabzon'da, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan 100 öğrencinin yaptığı hat, ebru, kazaziye, resim ve flografi çalışmaları sergilendi.

KYK İl Müdürlüğüne bağlı 17 yurtta kalan üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen el sanatları kurslarına katılanların çalışmalarının yer aldığı yıl sonu sergisi, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde açıldı.

KYK Trabzon İl Müdürü Adnan İpekdal, serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, insanların artık çok farklı meşguliyet alanlarının bulunduğunu belirterek, bu doğrultuda teknoloji, sosyal medya gibi bağımlılıkların da ortaya çıktığını ifade etti.

Halen el sanatlarına ilgi gösteren gençlerin bulunduğunu anlatan İpekdal, organize ettikleri el sanatları kurslarına katılan öğrencilerin çok nitelikli çalışmalar ortaya koyduklarını aktardı.

İpekdal, KYK'nın üniversite öğrencilerine barınma hizmeti sunduğunu anımsatarak, "Öğrencilerimizin artık zamanlarını aktif zaman haline getirmek için de gayret gösteriyoruz. KYK olarak çeşitli kurslar, etkinlikler ve spor organizasyonları ile öğrencilerimizi sosyal medyanın değil, sosyal hayatın içinde tutmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İki gün açık kalacak sergide 100 öğrencinin hat, ebru, kazaziye, resim ve flografi çalışması yer alıyor.

