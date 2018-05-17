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KYK yurtlarındaki öğrenciler İsrail'i protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 22:36 | Son Güncelleme

Adana, Mersin ve Osmaniye'deki KYK yurtlarında kalan öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi

ADANA (AA) - Adana, Mersin ve Osmaniye'deki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını yurt binalarına projektörle Mescid-i Aksa fotoğraflarını yansıtıp "Kudüs Müslümanların İstikbal ve İstiklalidir" yazılı mesaj ve "Kudüs" ışıklı panosu asarak protesto etti.

Adana'da Kut'ül Amare Öğrenci Yurdu ile Ceyhan Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, İsrail'in saldırılarına tepki göstermek için yurt binalarının önünde bir araya geldi.

Öğrenciler, binalara projektörle Mescid-i Aksa fotoğrafları ile "Kudüs Müslümanların istikbal ve İstiklalidir" yazısı yansıtarak, İsrail'e tepki gösterdi.

- Mersin

Mersin'in Erdemli ilçesindeki KYK yurduna, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamını protesto etmek amacıyla "Kudüs" ışıklı panosu asıldı.

Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'ndaki KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda, ABD ve İsrail protesto edildi.

Yurtta kalan öğrenciler ve idareciler tarafından yurda "Kudüs" yazan ışıklı pano asıldı.

Öğrenciler ve vatandaşlar, panonun önünde İsrail'in Gazze sınırında yaptığı katliamı lanetledi.

- Osmaniye

Osmaniye'de KYK'ya bağlı Karacaoğlan Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, cep telefonlarının ışıklarıyla Kudüs yazarak ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamını protesto etti.

"Kudüs kırmızı çizgimizdir" yazılı pankart açan öğrenciler, İsrail ve ABD aleyhine slogan attı.

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