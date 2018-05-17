KYK yurtlarındaki öğrenciler İsrail'i protesto etti

Siirt'te Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri odaların ışıklarıyla "Kudüs" yazarak, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin buna tepki gösteren Filistinlilere yaptığı katliamı protesto etti.

Yurt müdürü Rezzan Birlik, yaptığı açıklamada, İsrail'in insanlık dışı saldırılarını lanetlediklerini belirterek, ''Yurt olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Öğrenci kardeşlerimizle, telefondaki ışıklarımızla Kudüs yazısıyla onların yanında olmaya çalıştık'' dedi.

Şırnak'ta Cezeri Yurdu'nda kalan öğrenciler, İsrail'in saldırılarına tepki göstermek için yurt binalarının önünde bir araya geldi.

DİYARBAKIR (AA) - Şırnak, Siirt, Diyarbakır ve Elazığ'daki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, odaların ve cep telefonlarının ışıklarıyla Kudüs yazarak ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamını protesto etti.

KYK İl Müdürü Mehmet Enver Aytaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KYK olarak Filistinlilere destek amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

ABD'nin büyükelçiliğini taşımasına tepki gösteren Filistinlilere İsrail tarafından gerçek mermilerle saldırıldığını anımsatan Aytaç, "Bunun sonucunda çok sayıda Filistinli kardeşimizin şehit olması hepimizi derinden üzmüştür. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Biz Kudüs'ten vazgeçemeyiz. Bütün Müslümanların Kudüs'e sahip çıkması gerekiyor." dedi.

Öğrencilerden Nurcan Yücel de Kudüs'e destek amacıyla odalarının ışıklarıyla "Kudüs" yazısını oluşturduklarını kaydetti.

- Elazığ

Elazığ'da Yüksek Öğrenim Kredi yurtlarına bağlı Ahmet Kabaklı Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını protesto etmek için yurt binasının odalarının ışıkları ile ''Kudüs'' yazısı oluşturdu.

KYK İl Müdürü Suphi Döner, Türkiye'nin geleceği gençler ile farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, Kudüs'ün bir an önce bu zulümden kurtulası gerektiğini belirtti.

- Diyarbakır

Diyarbakır'da Süleyman Bin Halid Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını yurt binasının girişine "Kudüs" ışıklı panosu asarak protesto etti.



