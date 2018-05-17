KYK yurtlarındaki öğrenciler İsrail'i protesto etti

Çanakkale, Yalova, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'daki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını yurt binalarına ışıklarla "Kudüs" yazarak protesto etti.

- Eskişehir

Eskişehir-Ankara karayolu üzerindeki bin yataklı Gündüzalp Yurdu'nda barınan öğrenciler, Filistin halkına destek olmak için yurdun çevre yoluna bakan odalarının ışıklarıyla yaptıkları düzenlemeyle "Kudüs" yazdı. Etkinlik, vatandaşların ilgisini çekti.

Bazı vatandaşlar "Kudüs" yazısının fotoğrafını çekti.

- Bilecik

Bilecik'te kent merkezindeki Halime Hatun Kız Yurdu ile Pazaryeri ilçesindeki KYK yurdunda kalan öğrenciler, havanın kararmasıyla birlikte yurt odalarındaki ışıklarla kareografi oluşturdu.

Yurtlara "Kudüs Kırmızı Çizgimizdir" yazılı pankartlar asan öğrenciler İsrail'in zulmüne tepki gösterdi.

KYK Bilecik İl Müdürü İsmail Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün 81 ilde yurtlarda kalan öğrencilerle birlikte bir farkındalık oluşturup Filistinlilerin yanında olduğunu göstermek için böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Şen, "Hem KYK olarak hem de Türk halkı olarak her zaman Kudüs’teki, Filistin'deki kardeşlerimizle birlikte olduğumuzu bir defa daha tekrar etmiş oluyoruz. İnşallah bu desteğimiz daha sonra da devam edecektir." ifadelerini kullandı.