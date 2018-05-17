HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

KYK yurtlarındaki öğrenciler İsrail'i protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 23:38 | Son Güncelleme

Çanakkale, Yalova, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'daki KYK yurtlarında kalan öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi

Çanakkale, Yalova, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'daki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını yurt binalarına ışıklarla "Kudüs" yazarak protesto etti.

Çanakkale kent merkezindeki Kerime Sultan Öğrenci Yurdu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Kampüsündeki Safiye Hüseyin Öğrenci Yurdu ile Biga'daki Kız Yurdu'nda kalan öğrenciler, yurt odalarındaki ışıklarla kareografi oluşturdu.

Yurtlara "Kudüs Kırmızı Çizgimizdir" yazılı pankartlar asan öğrenciler, burada ışıklarla "Kudüs" yazarak İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulme tepki gösterdi.

Öğrencilere daha sonra Kudüs'le ilgili belgesel izletildi.

- Yalova

Yalova'da KYK yurdunda kalan öğrenciler, İsrail'in katliamına maruz kalan Filistinlilerin yanlarında olduklarını göstermek amacıyla mum ışıklarıyla "Kudüs" yazdı.

Merkez Kız Öğrenci Yurdunun önünde mum ışıklarıyla "Kudüs" yazan öğrenciler, cep telefonlarının ışıklarını yaktı, Türk bayrağı açarak Filistinlilere destek verdi.

- Eskişehir

Eskişehir-Ankara karayolu üzerindeki bin yataklı Gündüzalp Yurdu'nda barınan öğrenciler, Filistin halkına destek olmak için yurdun çevre yoluna bakan odalarının ışıklarıyla yaptıkları düzenlemeyle "Kudüs" yazdı. Etkinlik, vatandaşların ilgisini çekti.

Bazı vatandaşlar "Kudüs" yazısının fotoğrafını çekti.

- Bilecik

Bilecik'te kent merkezindeki Halime Hatun Kız Yurdu ile Pazaryeri ilçesindeki KYK yurdunda kalan öğrenciler, havanın kararmasıyla birlikte yurt odalarındaki ışıklarla kareografi oluşturdu.

Yurtlara "Kudüs Kırmızı Çizgimizdir" yazılı pankartlar asan öğrenciler İsrail'in zulmüne tepki gösterdi.

KYK Bilecik İl Müdürü İsmail Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün 81 ilde yurtlarda kalan öğrencilerle birlikte bir farkındalık oluşturup Filistinlilerin yanında olduğunu göstermek için böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Şen, "Hem KYK olarak hem de Türk halkı olarak her zaman Kudüs’teki, Filistin'deki kardeşlerimizle birlikte olduğumuzu bir defa daha tekrar etmiş oluyoruz. İnşallah bu desteğimiz daha sonra da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Yurtta kalan öğrencilerden Perihan Bakır, "Müslüman bir ülke olarak orada zulüm gören insanların yanında olduğumuzu belirtmek istedik." dedi.

Pazaryeri KYK Müdürü Fatma Kaymak ise "Bugün Kudüs’ün yanında olduğumuzu belirtmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Her zamanda yanlarında olacağız. Kahrolsun İsrail." diye konuştu.

- Kütahya

Kütahya'daki KYK'ye ait Hezar Dinari, Emine Gülbahar Hatun ve Zafertepe yurtlarında düzenlenen programlarda da öğrenciler slogan atarak Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'in katliamlarını protesto etti.

Programda, Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Genel Müdürlüğünün "İrfan Yolunda Üç Şehir Gezisi" projesi kapsamında Kudüs'e giden öğrenciler, geziyle ilgili anılarını anlattı.

Program, yapılan duanın ardından sona erdi.

PARTNERDoktor 'ya diyet ya ölüm' dedi öyle bir zayıfladı ki şimdi...Doktor 'ya diyet ya ölüm' dedi öyle bir zayıfladı ki şimdi...
KYK yurtlarındaki öğrencilerden İsrail'i protestoKYK yurtlarındaki öğrencilerden İsrail'i protesto
KYK yurtlarındaki öğrenciler İsrail'i protesto ettiKYK yurtlarındaki öğrenciler İsrail'i protesto etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
israil KYK yurdu öğrenci protesto

En Çok Okunan Haberler

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokatörüne sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokatörüne sert tepki

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Devlet Bahçeli tahliyesini istemişti... Cezaevindeki Kürşat Yılmaz'dan mektup: Bugünden sonra ölünceye kadar tutulsam da önemi yok!

Devlet Bahçeli tahliyesini istemişti... Cezaevindeki Kürşat Yılmaz'dan mektup: Bugünden sonra ölünceye kadar tutulsam da önemi yok!

Volkan Reçber yakalandı!

Volkan Reçber yakalandı!

Barış Atay'dan Ahmet Hakan'a cevap

Barış Atay'dan Ahmet Hakan'a cevap

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 17 Mayıs Süper Loto sonuçları

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 17 Mayıs Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları 17 Mayıs: Milli Piyango 552. hafta Süper Loto sonuçlarını açıkladı!

Süper Loto sonuçları 17 Mayıs: Milli Piyango 552. hafta Süper Loto sonuçlarını açıkladı!

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik: Yeni çözüm süreci olabilir

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik: Yeni çözüm süreci olabilir

CHP'li Okan Gaytancıoğlu ve Vecdi Gündoğdu kaza yaptı

CHP'li Okan Gaytancıoğlu ve Vecdi Gündoğdu kaza yaptı

Ankara'da medyum operasyonu! Hiçbiri yakalanacağını öngöremedi

Ankara'da medyum operasyonu! Hiçbiri yakalanacağını öngöremedi

PKK'nın kullandığı mağara imha edildi

PKK'nın kullandığı mağara imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.