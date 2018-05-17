HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

KYK yurtlarındaki öğrenciler İsrail'i protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 23:38 | Son Güncelleme

KYK yurtlarındaki öğrenciler İsrail'i protesto etti

SAMSUN/AMASYA/TOKAT/KASTAMONU/ Samsun, Amasya, Tokat, Kastamonu ve Çankırı'da, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

Öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistinlilerin yanlarında olduklarını göstermek amacıyla yurt binalarında ışıklarla "Kudüs" yazdı.

Protestoya, Samsun Turgut Özal Kız Öğrenci Yurdu, Çankırı Emir Karatekin Yurdu, Kastamonu Kuzeykent Erkek Öğrenci Yurdu, Amasya Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu ile Tokat Güslüm Ana Kız Öğrenci Yurdu destek verdi.

KYK Samsun İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Kudüs'ün Müslümanlar için çok değerli olduğuna işaret ederek, "Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir." dedi.

Çankırı'daki protestoda ise üniversite öğrencisi Hakkı Özaldı, Filistinlilere karşı yapılan zulme karşı her türlü desteğe hazır olduklarını dile getirdi.

KYK Kastamonu Yurt İdare Şube Müdürü Serkan Fırat, öğrencileri duyarlılığından dolayı kutladı.

Amasya'da, KYK İl Müdürü Kadir Kılıç, Filistin'i savunurken bir yandan Türkiye'yi de savunduklarını dile getirdi.

Tokat'ta ise KYK İl Müdürü Fahri Delen, Amerika'nın kararını protesto etmek için yurtta kalan öğrencilerin ışıktan Kudüs yazdıklarını söyledi.

PARTNERDoğum anı böyle görüntülendi! Hayretle izledilerDoğum anı böyle görüntülendi! Hayretle izlediler
KYK yurtlarındaki öğrencilerden İsrail'i protestoKYK yurtlarındaki öğrencilerden İsrail'i protesto
KYK yurtlarındaki öğrenciler İsrail'i protesto ettiKYK yurtlarındaki öğrenciler İsrail'i protesto etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amasya çankırı Emir Karatekin ışıklı destek KASTAMONU Kudüs kyk yurtları Samsun

En Çok Okunan Haberler

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokatörüne sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokatörüne sert tepki

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 17 Mayıs Süper Loto sonuçları

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 17 Mayıs Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları 17 Mayıs: Milli Piyango 552. hafta Süper Loto sonuçlarını açıkladı!

Süper Loto sonuçları 17 Mayıs: Milli Piyango 552. hafta Süper Loto sonuçlarını açıkladı!

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik: Yeni çözüm süreci olabilir

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik: Yeni çözüm süreci olabilir

CHP'li Okan Gaytancıoğlu ve Vecdi Gündoğdu kaza yaptı

CHP'li Okan Gaytancıoğlu ve Vecdi Gündoğdu kaza yaptı

Ankara'da medyum operasyonu! Hiçbiri yakalanacağını öngöremedi

Ankara'da medyum operasyonu! Hiçbiri yakalanacağını öngöremedi

PKK'nın kullandığı mağara imha edildi

PKK'nın kullandığı mağara imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.