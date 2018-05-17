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KYK yurtlarındaki öğrenciler İsrail'i protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 23:38 | Son Güncelleme

KYK yurtlarında kalan öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına, yurt binalarına Kudüs yazısı yansıtarak tepki gösterdi

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını yurt binalarının ışıklarını açıp kapatarak protesto etti.

KYK'den yapılan açıklamaya göre, ABD yönetiminin uluslararası hukuku ihlal ederek büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını uygulamasına ve bu karara karşı Gazze'de barışçıl gösteri yapan masum Filistinlilerin İsrail tarafından katledilmesine KYK yurtlarında kalan gençler tepkisiz kalmadı.

KYK'ye bağlı yurtlarda kalan yüksek öğrenim öğrencileri, Kudüs'te yaşanan olaylara dikkati çekmek ve Filistin halkının yanında olduklarını göstermek amacıyla yurtlarına ışıklarla Kudüs yazdı ve ışıkları açıp kapatarak tepki gösterdi.

27 bin gence ev sahipliği yapan KYK Ankara İl Müdürlüğünce de yurtlarında kalan gençleri Kudüs ve Filistin davası konusunda bilinçlendirmek amacıyla yurtlarda "Kudüs Biz Burada Kalacağız" başlıklı belgesel gösterimi gerçekleştirildi.

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KYK yurtlarındaki öğrencilerden İsrail'i protestoKYK yurtlarındaki öğrencilerden İsrail'i protesto
KYK yurtlarındaki öğrenciler İsrail'i protesto ettiKYK yurtlarındaki öğrenciler İsrail'i protesto etti
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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil KYK Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

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