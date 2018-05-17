HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

KYK yurtlarındaki öğrencilerden İsrail'e protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 22:26 | Son Güncelleme

Nevşehir, Kırıkkale ve Yozgat'ta KYK yurtlarında kalan öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepkilerini göstermek amacıyla yurt binalarındaki ışıklarla "Kudüs" yazdı

NEVŞEHİR/KIRIKKALE/YOZGAT (AA) - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını yurt binalarındaki ışıklarla "Kudüs" yazarak protesto etti.

Nevşehir’de Fatma Sultan Öğrenci Yurdu'nda bina odalarının ışıkları 15 dakika süreyle Kudüs için yandı. İsrail'in katliamlarına tepki gösteren üniversite öğrencileri oda ışıklarını açıp kapatarak Kudüs yazısının belirmesini sağladı.

Birçok üniversite öğrenci ve vatandaşlar da Kudüs yazısının belirdiği yurt binasının çevresine gelerek, hem protestoya destek verdi hem de bu anı fotoğrafladı.

- Kırıkkale

Kırıkkale Üniversitesi Ümmü Hatun Yurdu'nda ışıklarla 30 dakikalık süreyle Kudüs yazıldı. Ayrıca öğrenciler "Kudüs Kırmızı Çizgimizdir." yazılı pankart açtı.

Kudüs yazısının belirdiği yurt binasının çevresinde toplanan öğrenciler protestoya destek verdi.

- Yozgat

Yozgat'ta Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Çamlık Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, İsrail'in katliamına maruz kalan Kudüslülerin yanlarında olduklarını göstermek amacıyla binalarındaki ışıklarla Kudüs yazdı.

Öğrenciler, ayrıca ışıklarla oluşturdukları "Kudüs" yazısının önünde üzerinde "Kudüs Kırmızı Çizgimizdir." yazılı pankart açtı.

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
Bolu'da KYK yurdunda oda ışıklarıyla 'Kudüs' yazıldıBolu'da KYK yurdunda oda ışıklarıyla 'Kudüs' yazıldı
KYK yurtlarındaki öğrencilerden İsrail'i protestoKYK yurtlarındaki öğrencilerden İsrail'i protesto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatma Sultan Öğrenci Yurdu İsrail'in katliamlarına tepki kırıkkale Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) KYK Çamlık Öğrenci Yurdu Nevşehir Ümmü Hatun Yurdu Yozgat

En Çok Okunan Haberler

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

CHP'de İlhan Cihaner kavgası! İlhan Cihaner 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilecek mi?

CHP'de İlhan Cihaner kavgası! İlhan Cihaner 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilecek mi?

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 17 Mayıs Süper Loto sonuçları

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 17 Mayıs Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları 17 Mayıs: Milli Piyango 552. hafta Süper Loto sonuçlarını açıkladı!

Süper Loto sonuçları 17 Mayıs: Milli Piyango 552. hafta Süper Loto sonuçlarını açıkladı!

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik: Yeni çözüm süreci olabilir

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik: Yeni çözüm süreci olabilir

CHP'li Okan Gaytancıoğlu ve Vecdi Gündoğdu kaza yaptı

CHP'li Okan Gaytancıoğlu ve Vecdi Gündoğdu kaza yaptı

Ankara'da medyum operasyonu! Hiçbiri yakalanacağını öngöremedi

Ankara'da medyum operasyonu! Hiçbiri yakalanacağını öngöremedi

PKK'nın kullandığı mağara imha edildi

PKK'nın kullandığı mağara imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.