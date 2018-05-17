KYK yurtlarındaki öğrencilerden İsrail'e protesto

Köroğlu, "Kudüs kırmızı çizgimizdir dedik. ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ile ilgili KYK, ilk günden itibaren Adıyaman'da ve tüm Türkiye'de bu hassasiyetini en üst seviyeye çıkartmıştır." dedi.

KYK Adıyaman İl Müdürü Sami Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle toplumsal olaylarda hassasiyet oluşturmak için bu akşam böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerin de etkinliğe destek verdiğini aktaran Kayhan, "Küdüs'ün Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu ve asla yalnız bırakılamayacağını işlemek ve tüm dünyaya duyurmak için yurtlarımıza Kudüs yazdık. Kudüs Müslümanlarındır." diye konuştu.

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Hüseyin Yıldız ise "Kudüs kırmızı çizgimizdir. Türkiye şu ana kadar her zaman mazlumun yanında oldu, bundan sonra da yapılan zulümlere göz yummayacak. Kudüs yalnız değildir." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, oda ışıklarıyla Kudüs yazdıkları yurt binasının önünde "Kudüs kırmızı çizgimizdir", "Kudüs Müslümanlarındır, Müslümanların kalacak", "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı.

- Kilis

Suriye sınırındaki Kilis'te ise KYK'ye bağlı kız yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Filistin halkına destek amacıyla telefonlarının ışıklarıyla "Kudüs" yazılı koreografi hazırladı.

Kentteki 7 Aralık Üniversitesinde öğrenim gören ve KYK'da kalan yaklaşık 150 kız öğrenci, Filistin halkına destek amacıyla yurt bahçesinde bir araya geldi.