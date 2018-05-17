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KYK yurtlarındaki öğrencilerden İsrail'e protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 23:01 | Son Güncelleme

Adıyaman, Malatya ve Kilis'te, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepkilerini göstermek amacıyla yurt binalarındaki ışıklarla "Kudüs" yazdı

Adıyaman, Malatya ve Kilis'teki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, İsrail'in katliamına maruz kalan Filistinlilere destek amacıyla binalarındaki ışıklarla "Kudüs" yazdı.

Adıyaman'daki Safvan Bin Muattal Kız Yurdu ve Veysel Karani Erkek Yurdu'nda barınan öğrenciler, binaların ışıklarını açıp kapatarak "Kudüs" yazısının belirmesini sağladı.

KYK Adıyaman İl Müdürü Sami Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle toplumsal olaylarda hassasiyet oluşturmak için bu akşam böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Köroğlu, "Kudüs kırmızı çizgimizdir dedik. ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ile ilgili KYK, ilk günden itibaren Adıyaman'da ve tüm Türkiye'de bu hassasiyetini en üst seviyeye çıkartmıştır." dedi.

- Malatya

Malatya KYK'ye bağlı Eşref Bitlis Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler yurt binasını "Küdüs" yazısıyla ışıklandırdı.

Yurt öğrencileri Filistinlilere destek olmak amacıyla yurt binasına odalarındaki ışıklarla "Kudüs" yazdı.

KYK Malatya İl Müdürü Ebubekir Kayhan, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının Kudüs temalı çalışmasını hayata geçirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin de etkinliğe destek verdiğini aktaran Kayhan, "Küdüs'ün Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu ve asla yalnız bırakılamayacağını işlemek ve tüm dünyaya duyurmak için yurtlarımıza Kudüs yazdık. Kudüs Müslümanlarındır." diye konuştu.

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Hüseyin Yıldız ise "Kudüs kırmızı çizgimizdir. Türkiye şu ana kadar her zaman mazlumun yanında oldu, bundan sonra da yapılan zulümlere göz yummayacak. Kudüs yalnız değildir." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, oda ışıklarıyla Kudüs yazdıkları yurt binasının önünde "Kudüs kırmızı çizgimizdir", "Kudüs Müslümanlarındır, Müslümanların kalacak", "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı.

- Kilis

Suriye sınırındaki Kilis'te ise KYK'ye bağlı kız yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Filistin halkına destek amacıyla telefonlarının ışıklarıyla "Kudüs" yazılı koreografi hazırladı.

Kentteki 7 Aralık Üniversitesinde öğrenim gören ve KYK'da kalan yaklaşık 150 kız öğrenci, Filistin halkına destek amacıyla yurt bahçesinde bir araya geldi.

Öğrencilerin katılımıyla hazırlanan koreografide, yurt binasının önünde telefon ışıklarıyla "Kudüs" yazısı oluşturuldu. Öğrenciler ayrıca "KYK, Filistin el ele" ve "Kudüs İslam'ın kalesidir", "Kudüs kırmızı çizgimizdir", "Kudüs Müslümanlarındır, Müslümanların kalacak", "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı.

KİYÜ İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Elif Çelik de Kudüs'e yönelik zulme sessiz kalınamayacağını belirtti.

Gazze'de yapılanların bir vahşet olduğunu anlatan Çelik, "Sırf vatanlarını korumak uğruna insanlar orada katledildi ki onların elinde ne silahları ve ne kendilerini koruyabilecek başka bir şey yokken katledildiler." şeklinde konuştu.

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Bolu'da KYK yurdunda oda ışıklarıyla 'Kudüs' yazıldıBolu'da KYK yurdunda oda ışıklarıyla 'Kudüs' yazıldı
KYK yurtlarındaki öğrencilerden İsrail'i protestoKYK yurtlarındaki öğrencilerden İsrail'i protesto
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