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KYK yurtlarındaki öğrencilerden İsrail'e protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 23:39 | Son Güncelleme

Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Giresun ve Ordu da KYK yurt binaları, "Kudüs" yazısıyla aydınlatıldı

Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Giresun ve Ordu'da Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, yurt binalarına ışıklarla "Kudüs" yazdı.

Trabzon'da Söğütlü Münür Özkurt Yurdundaki öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla ellerindeki ışıklarla "Kudüs" yazısı oluşturdu.

KYK'ya bağlı il genelindeki 17 yurtta da aynı etkinlik düzenlenirken, Yomra Kanuni Yurt binasında öğrenciler "Kudüs Kırmızı Çizgimizdir" yazılı pankart açtı.

Gülbahar Hatun Kız öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler ise ellerindeki ışıklarla, "Kudüs Kırmızı Çizgimizdir" sloganları attı.

Rize'de Devlet Hatun Kız Yurdunda barınan gençler, İsrail'in katliamına maruz kalan Kudüslülerin yanlarında olduklarını göstermek amacıyla ellerindeki telefon ışıklarıyla "Kudüs" yazısı oluşturdu.

KYK'ya bağlı il genelindeki bütün yurtlarda benzer etkinlikler düzenlendi.

KYK İl Müdürü Necmettin Yavaşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüs'ün Müslümanlar için kutsal olduğunu söyledi.

Özelikle ramazan ayında İsrail'in Müslümanlar üzerinde bir oyun oynadığını ifade eden Yavaşi, "Kudüs'teki Müslüman kardeşlerimiz bu zulmü yaşıyorlar. KYK Müdürlüğü olarak bütün yurtlarda öğrencilerimiz Kudüs konusundaki duyarlıklarını gösterdi. Bu zulmün bir an önce bitmesi adına bütün dünya devletlerinden duyarlılık bekliyoruz." dedi.

Gümüşhane'de de KYK'ya bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, Türk bayrakları ve mumlarla İsrail'in Kudüs'teki katliamına tepki olarak Kudüs yazdı.

Bayburt'ta, KYK Sultan Fahriye Kız Yurdunda, Artvin'de Çoruh Çoruh Kız Öğrenci Yurdunda, Giresun'da Esma Serhat Hatun Kız Yurdunda, Ordu'da da merkez ve ilçelerdeki yurtlarda, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto için binalar "Kudüs" yazısıyla ışıklandırıldı.

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