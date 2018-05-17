KYK yurtlarındaki öğrencilerden İsrail'e protesto

KYK İl Müdürü Necmettin Yavaşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüs'ün Müslümanlar için kutsal olduğunu söyledi.

Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Giresun ve Ordu'da Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, yurt binalarına ışıklarla "Kudüs" yazdı.

Özelikle ramazan ayında İsrail'in Müslümanlar üzerinde bir oyun oynadığını ifade eden Yavaşi, "Kudüs'teki Müslüman kardeşlerimiz bu zulmü yaşıyorlar. KYK Müdürlüğü olarak bütün yurtlarda öğrencilerimiz Kudüs konusundaki duyarlıklarını gösterdi. Bu zulmün bir an önce bitmesi adına bütün dünya devletlerinden duyarlılık bekliyoruz." dedi.

Gümüşhane'de de KYK'ya bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, Türk bayrakları ve mumlarla İsrail'in Kudüs'teki katliamına tepki olarak Kudüs yazdı.

Bayburt'ta, KYK Sultan Fahriye Kız Yurdunda, Artvin'de Çoruh Çoruh Kız Öğrenci Yurdunda, Giresun'da Esma Serhat Hatun Kız Yurdunda, Ordu'da da merkez ve ilçelerdeki yurtlarda, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto için binalar "Kudüs" yazısıyla ışıklandırıldı.

