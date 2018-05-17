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KYK yurtlarındaki öğrencilerden İsrail'i protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 22:16 | Son Güncelleme

KYK yurtlarındaki öğrencilerden İsrail'i protesto

EDİRNE / KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ (AA) - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

Öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistinlilerin yanlarında olduklarını göstermek amacıyla binalarındaki ışıklarla "Kudüs" yazdı.

Yaklaşık 650 bin gence ev sahipliği yapan Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına "Kudüs Kırmızı Çizgimizdir" yazıları asılırken, bina ve bahçelere ışıklarla "Kudüs" yazıldı.

Protestoya Edirne Sultan 2. Murat Öğrenci Yurdu, Kırklareli Evlad-ı Fatihan Yurdu, Çorlu Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler destek verdi.

Kırklareli KYK Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, bugün Kudüs için ayakta olduklarını, Kudüs'te yaşanan katliamın tüm İslam alemini rahatsız ettiğini belirterek, tüm Türkiye'nin Kudüs'ün arkasında olduğunu ifade etti.

KYK yurtlarındaki öğrencilerden İsrail'i protesto

KYK yurtlarındaki öğrencilerden İsrail'i protesto

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KYK yurtlarındaki öğrenciler İsrail'i protesto etti

KYK yurtlarındaki öğrenciler İsrail'i protesto etti
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KYK yurtlarındaki öğrenciler İsrail'i protesto etti

KYK yurtlarındaki öğrenciler İsrail'i protesto etti
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KYK yurtlarındaki öğrenciler İsrail'i protesto etti

KYK yurtlarındaki öğrenciler İsrail'i protesto etti
4 / 7

KYK yurtlarındaki öğrenciler İsrail'i protesto etti

KYK yurtlarındaki öğrenciler İsrail'i protesto etti
5 / 7

KYK yurtlarındaki öğrenciler İsrail'i protesto etti

KYK yurtlarındaki öğrenciler İsrail'i protesto etti
6 / 7

KYK yurtlarındaki öğrenciler İsrail'i protesto etti

KYK yurtlarındaki öğrenciler İsrail'i protesto etti
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KYK yurtlarındaki öğrenciler İsrail'i protesto etti

KYK yurtlarındaki öğrenciler İsrail'i protesto etti
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Anahtar Kelimeler:
destek Edirne KYK

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