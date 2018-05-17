KYK yurtlarındaki öğrencilerden İsrail'i protesto

İZMİR (AA) - İzmir, Uşak, Manisa ve Denizli'deki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını yurt binalarına ışıklarla "Kudüs" yazarak protesto etti.
Buca'daki İzmir Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, yurt odalarındaki ışıklarla "Kudüs" yazarak İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulme tepki gösterdi.
- Uşak
Uşak'ta da KYK yurtlarında kalan öğrenciler, Filistinlilerin yanlarında olduklarını göstermek amacıyla binalardaki ışıkların bir kısmını kapatarak açık kalan ışıklarla "Kudüs" yazdı.
Mehmet Hacım Yurdu'nun önünde toplanan öğrenciler, Türk bayrağı açıp İstiklal Marşı okudu, tekbir getirdi.
- Manisa
Manisa merkez ve ilçelerinde de öğrenciler kaldıkları yurt binalarındaki ışıklarla "Kudüs" yazdı, yurt binasına "Kudüs Kırmızı Çizgimizdir" yazılı pankartlar astı.
Turgutlu ilçesindeki Sedat Özcan Öğrenci Yurdunda barınan öğrenciler, yurt bahçesinde yere ateşle "Kudüs", Elektronik Bölümü öğrencileri de led ışıklarla basketbol sahasının tel örgülerine "Kudüs" yazdı.
Sarıgöl ve Alaşehir'deki yurtların okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, cep telefonlarının ışıklarıyla "Kudüs" koreografisi oluşturdu.
Gördes Yurt Müdürlüğünde öğrenciler okulun bahçesinde yaktıkları fenerlerle "Kudüs" yazarken, Kula ilçesinde de "Kudüs" yazılı led tabela hazırlandı.
- Denizli
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Prof. Dr. Cevat Akşit Erkek Öğrenci Yurdunda da İsrail protesto edildi.
KYK İl Müdürü Mustafa Sabri Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zulme lanet, Kudüs'e destek" sloganıyla tüm öğrenci yurtlarında Filistinlilere destek olmak için protesto gösterileri yaptıklarını söyledi.
İsrail'in yaptıklarını şiddetle kınadıklarını belirten AK, "Bu nedenle tüm ülkede olduğu gibi Denizli'deki KYK yurtlarında da öğrencilerimizle birlikte Kudüs'ün yanında olduğumuzu göstermek istedik. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir." diye konuştu.
Öğrencilerden Muhammet Vahit Yıldırım, Kudüs'te yaşananlara karşı Filistinlilerin yanında olduklarını ve bu zulmün bitene kadar onların yanında olduklarını dile getirdi.
Semih Sayan da KYK gençliği olarak Kudüs'ün yanında olduklarını, etkinliği Filistinlilere moral vermek amacıyla düzenlendiğini aktardı.
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