KYK yurtlarındaki öğrencilerden İsrail'i protesto

Manisa merkez ve ilçelerinde de öğrenciler kaldıkları yurt binalarındaki ışıklarla "Kudüs" yazdı, yurt binasına "Kudüs Kırmızı Çizgimizdir" yazılı pankartlar astı.

Uşak'ta da KYK yurtlarında kalan öğrenciler, Filistinlilerin yanlarında olduklarını göstermek amacıyla binalardaki ışıkların bir kısmını kapatarak açık kalan ışıklarla "Kudüs" yazdı.

İZMİR (AA) - İzmir, Uşak, Manisa ve Denizli'deki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını yurt binalarına ışıklarla "Kudüs" yazarak protesto etti.

Sarıgöl ve Alaşehir'deki yurtların okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, cep telefonlarının ışıklarıyla "Kudüs" koreografisi oluşturdu.

Gördes Yurt Müdürlüğünde öğrenciler okulun bahçesinde yaktıkları fenerlerle "Kudüs" yazarken, Kula ilçesinde de "Kudüs" yazılı led tabela hazırlandı.

- Denizli

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Prof. Dr. Cevat Akşit Erkek Öğrenci Yurdunda da İsrail protesto edildi.

KYK İl Müdürü Mustafa Sabri Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zulme lanet, Kudüs'e destek" sloganıyla tüm öğrenci yurtlarında Filistinlilere destek olmak için protesto gösterileri yaptıklarını söyledi.

İsrail'in yaptıklarını şiddetle kınadıklarını belirten AK, "Bu nedenle tüm ülkede olduğu gibi Denizli'deki KYK yurtlarında da öğrencilerimizle birlikte Kudüs'ün yanında olduğumuzu göstermek istedik. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir." diye konuştu.

Öğrencilerden Muhammet Vahit Yıldırım, Kudüs'te yaşananlara karşı Filistinlilerin yanında olduklarını ve bu zulmün bitene kadar onların yanında olduklarını dile getirdi.

Semih Sayan da KYK gençliği olarak Kudüs'ün yanında olduklarını, etkinliği Filistinlilere moral vermek amacıyla düzenlendiğini aktardı.

