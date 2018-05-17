KYK yurtlarındaki öğrencilerden İsrail'i protesto

BOLU/KOCAELİ/KARABÜK/BARTIN (AA) - Bolu, Kocaeli, Bartın ve Karabük'te Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını yurt binalarının ışıklarını açıp kapatarak ve binaların ışıkları ile "Kudüs" yazarak protesto etti.

KYK'nın Bolu'da bulunan yurtlarında konaklayan üniversite öğrencileri saat 21.00'de İsrail'e tepki için yurt ışıklarını kapattı.

Bir süre sonra oda ışıklarını açıp kapatarak "KUDÜS" yazısının belirlenmesini sağlayan öğrencilerin etkinliğiyle ilgili açıklama yapan KYK Bolu İl Müdürü Şerafettin Çilkara, "Zalim İsrail’in zulmüne karşı direnen Filistinli kardeşlerimize destek vermek amacıyla KYK'nın Türkiye'deki bütün yurtlarında Kudüs temalı bir gösteri sergilendi. Bu anlamda bütün KYK mensupları ve öğrencilerimiz olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek maksadıyla bütün binalarımızda 'Kudüs' yazısı ile destek vermeye gayret ettik." dedi.

Çilkara, gönüllerinin ve desteklerinin Filistinli vatandaşların yanında olduğunu da sözlerine ekledi.