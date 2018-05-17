KYK yurtlarındaki öğrencilerden İsrail'i protesto

BOLU/KOCAELİ/KARABÜK/BARTIN (AA) - Bolu, Kocaeli, Bartın ve Karabük'te Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını yurt binalarının ışıklarını açıp kapatarak ve binaların ışıkları ile "Kudüs" yazarak protesto etti.
KYK'nın Bolu'da bulunan yurtlarında konaklayan üniversite öğrencileri saat 21.00'de İsrail'e tepki için yurt ışıklarını kapattı.
Bir süre sonra oda ışıklarını açıp kapatarak "KUDÜS" yazısının belirlenmesini sağlayan öğrencilerin etkinliğiyle ilgili açıklama yapan KYK Bolu İl Müdürü Şerafettin Çilkara, "Zalim İsrail’in zulmüne karşı direnen Filistinli kardeşlerimize destek vermek amacıyla KYK'nın Türkiye'deki bütün yurtlarında Kudüs temalı bir gösteri sergilendi. Bu anlamda bütün KYK mensupları ve öğrencilerimiz olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek maksadıyla bütün binalarımızda 'Kudüs' yazısı ile destek vermeye gayret ettik." dedi.
Çilkara, gönüllerinin ve desteklerinin Filistinli vatandaşların yanında olduğunu da sözlerine ekledi.
- Kocaeli
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de KYK'ya bağlı İzmit Ali Fuat Cebesoy ve Gaziz Süleyman Paşa Öğrenci Yurdu'ndaki öğrenciler, saat 21.00'de İsrail'e tepki için yurt ışıklarını söndürdü.
Odaların ışıklarını açıp kapatarak "KUDÜS" yazısının belirlenmesini sağlayan öğrenciler, İsrail'in Kudüs'teki insanlık dışı uygulamalarına sessiz kalmadıklarını gösterdi.
KYK Kocaeli İl Müdürü Nedim Aslan, Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli'de de KYK yurtlarında 21.00'den itibaren öğrencilerin, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistinlilere destek vermek amacıyla yurt binasındaki ışıklarla "Kudüs" yazdığını söyledi.
"Bu gece yurtlarımızda yaktığımız tüm ışıkları, Filistin'e, Kudüs'e, Gazze'ye dua niyetiyle gönderiyoruz." diyen Aslan, şunları kaydetti:
"Yurttaki öğrencilerimiz tarafından yapılan çalışmayla güzel bir görüntü ortaya çıkartıldı. Biz milletimizin ortaya koyduğu tepkiye duyarsız kalmadığımızı bu gibi ve diğer yaptığımız etkinliklerimizle hep gösterdik, gösteriyoruz. Milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetişmesi için genel müdürlüğümüz her türlü gayreti gösteriyor. öğrencilerimize ve ilgili arkadaşlarımıza bu etkinlikten dolayı teşekkür ediyorum."
- Bartın
Bartın'da, KYK Çeşm-i Cihan Erkek Yurdu'ndaki öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına protesto etmek için "Kudüs" koreografisi oluşturdu.
Ellerindeki telefonların ışıklarıyla "Kudüs" koreografisini oluşturan öğrenciler, Türk bayrağı açtı ve İstiklal Marşı'nı okudu.
KYK Bartın İl Müdürü Zafer Çakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'ta İsrail’in Filistinli sivillere yönelik orantısız güç kullandığını hatırlattı.
İsrail’in Kudüs'e Amerikan Büyükelçiliğinin taşınmasını bahane ederek oradaki Filistinli Müslümanları katlettiğini belirten Çakan, şunları kaydetti:
"İsrail, 14 Mayıs'ta altmıştan fazla Müslüman Filistinli kardeşimizi şehit etti. Biz de KYK olarak buna 81 ilde olduğu gibi Bartın'da da tepkimizi ortaya koymak istedik. Burada öğrencilerimizle beraber Kudüs koreografisi yaparak Müslüman Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu da tüm dünyaya göstermek istedik."
- Karabük
Karabük'te Hubbi Hatun, İsmail Necati Efendi, Asiye Hatun, Taşkent, Aişe Ana ve Katip Çelebi yurtlarında kalan öğrenciler de yurt binalarındaki ışıklarla "Kudüs" koreografisi oluşturarak İsrail'in Kudüs'teki zalimliğine sessiz kalmadı.
Yurtlardaki "KUDÜS" koreografileri drone ile havadan da görüntülendi.
- KYK yurtlarında kalan öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepkilerini yurt binalarının ışıklarını açıp kapatarak gösterdi
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