KYK'de kalan öğrencilerden İsrail protestosu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.
İsrail'in, Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı ülke genelindeki KYK yurtlarında gerçekleştirilen protestolara, Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler de destek verdi.
Yurt görevlileri ile öğrenciler, Filistinlilerin yanında olduklarını göstermek amacıyla, Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nun E-5'e bakan bölümüne, üzerinde "Kudüs Kırmızı Çizgimizdir" yazılı afiş astı.
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