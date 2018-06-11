KYK'den misafir öğrencilere iftar

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Ankara İl Müdürlüğünce düzenlenen iftara, 50 ülkeden 100 yabancı uyruklu öğrenci katıldı.
Emine Şerife Hanım Yurdu'nda düzenlenen iftar, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Semazen gösterisi, ney ve tasavvuf müziği dinletisinin ardından öğrenciler iftar yaptı. İftar menüsünde Türk yemeklerinin yanı sıra geleneksel ramazan şerbeti ve Osmanlı macunu da yer aldı.
Yabancı uyruklu gençlere ramazan ayının manevi atmosferini hissettirebilmek, Türk misafirperverliğini göstermek ve Türk örf ve adetlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen iftara, Filistin, İran, Irak, Afganistan, Yemen, Somali, Moğolistan, Burundi, Hindistan, Kosova, Slovakya, Tayland ve Çinli öğrenciler geleneksel kıyafetleriyle katıldı.
İftar programında Burundi Büyükelçisi Joel Nkurabagaya, Yemen'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Tareq Abdullatif Dhaifallah, Kosova Cumhuriyeti Büyükelçiliği Başkatibi Melhin Mahmuti ve KYK Ankara İl Müdürü Ferhat Türkoğlu da bulundu.
Konuklara, Kur'an-ı Kerim ile "Hz. Muhammed'in Hayatı" ve "Dinim İslam Temel Bilgileri" konulu kitaplar hediye edildi.
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