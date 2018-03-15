KYK’larda kalan öğrencilerden mehmetçiğe ışıklı destek

Karabük’te Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli askerlere desteklerini göstermek için yurt binalarını "Afrin" yazısıyla ışıklandırdı.

Hubbi Hatun, İsmail Necati Efendi, Asiye Hatun, Taşkent, Aişe Ana ve Katip Çelebi yurtlarında kalan öğrenciler, harekatta görevli Mehmetçiğe destek amacıyla oda ışıklarıyla "Afrin" yazısı oluşturdu.