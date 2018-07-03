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"La Traviata" operası seyirciyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 23:28 | Son Güncelleme

Giuseppe Verdi'nin 165 yıllık eseri, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali" kapsamında Zorlu PSM'de sahnelendi

İSTANBUL (AA) - Giuseppe Verdi'nin 165 yıllık eseri "La Traviata", Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali" kapsamında sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Müzikleri, konusu ve dönemi yansıtan kostümleriyle dikkati çeken opera, ulusal ve uluslararası sanatçıların katılımıyla Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) seyirciyle buluştu.

Festival kapsamında İtalya'dan gelen Macerata Opera Topluluğunun, ayna ve projeksiyon kullanılarak uygulanan farklı dekor anlayışıyla ilgi çeken prodüksiyonunda, Türk soprano Burcu Uyar ile tenor Georgio Oniani ve bariton Vladimir Stayanov aynı sahneyi paylaştı.

Tenor solist Oniani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de çok sayıda konser verdiğini ama ilk defa bir temsile katıldığı için La Traviata'nın kendisi için bir prömiyer olduğunu söyledi.

"La Traviata" temsilinde en önemli rolün Violetta olduğunu belirten Oniani, "Benim için bu bir prömiyer ve çok sorumluluk isteyen bir performans ama ben çok rahat ve sakinim. Çünkü orkestramız, koromuz, solistlerimiz ve meslektaşlarım fevkalade profesyonel. Violetta karakterini canlandıran Burcu Uyar müthiş oynuyor. Performansı, sesi ve oyunculuğuyla izleyenleri etkisi altında bırakacak ve kesinlikle ağlayacaklar." ifadesini kullandı.

Bariton solist Stoyanov ise opera klasik müziğine gösterilen ilgiye dikkati çekerek, uluslararası büyük bir prodüksiyona imza attıklarını kaydetti.

Türkiye'ye ilk defa geldiğini ifade eden Stoyanov, İstanbul'da kendisini evinde gibi hissettiğini dile getirdi.

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İstanbul Opera Festivali La Traviata Zorlu PSM

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