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Laboratuvar ortamında embriyo benzeri yapılar üretildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 11:21 | Son Güncelleme

Araştırma, düşükleri anlamaya, kısırlık tedavisinde yeni teknikleri ve ilaçları test etmeye olanak sağlayabilir

Hollandalı bilim adamları, laboratuvar ortamında sperm ya da yumurta kullanmadan fare kök hücresinden embriyo benzeri yapılar üretti.

Kök hücreden elde edilen sentetik embriyoları dişi farelerin rahim duvarına yerleştiren araştırmacılar, embriyoların büyümelerini gözledi.

Laboratuvar ortamında kök hücreden elde edilen sentetik embriyoların insan ya da hayvan klonlamak için değil, gebeliğin ilk evrelerinde meydana gelen düşükleri anlamakta fayda sağlayacağı ifade edildi.

Utrecht'te MERLN ve Hubrecht enstitülerinde görev yapan, aynı zamanda araştırma ekibinin liderlerinden olan Nicolas Rivron, bu çalışmanın erken gebelikteki bilinmeyenlere ışık tutacağını ifade etti.

Embriyoların bir organizma için gereken bütün hücre tiplerine sahip olduğunu belirten Rivron, çalışmanın doğurganlık ve erken gebelikte nedeni anlaşılamayan düşükler hakkında daha fazla bilgi edinmeye yardımcı olacağını kaydetti.

Maastricht Üniversitesinden Clemens van Blitterswijk de araştırmanın, kısırlık tedavisinde yeni teknikleri ve ilaçları test etmeye olanak sağlayacağını dile getirdi.

Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
embriyo fare Kök hücre

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