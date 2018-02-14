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'Lagos'tan Arınç'ın damadına suçlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 07:43 | Son Güncelleme

ESKİ Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada tanıklar ifade verdi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya ses ve görüntüsü değiştirilerek SEGBİS aracılığıyla bağlanan gizli tanık ‘Lagos’, ‘Urfa’dan Ankara’ya tayini çıktıktan sonra, kendisine bu yapı içinde olduğu söylenen Ekrem Yeter’e yönlendirildiğini’ iddia etti.

Gizli tanık, Ekrem Yeter’in yönlendirmesiyle de kendi evini tutana kadar bir ay FETÖ evinde kaldığını ileri sürdü. Tanık Bülent Çanakçı ise “Ekrem Yeter bu yapının içindeydi. FETÖ elebaşının hastalıklarını iyileştirmek ve ömrünü uzatmak için kök hücre merkezi açmak istediklerini duydum” iddiasında bulundu. Ekrem Yeter, iddiaları reddederek FETÖ ile bağlantısının olmadığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Lagos Bülent Arınç

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Temel KARAMOLLAOĞLU: "Gerçekten feto ile mücadele yapılsa AKP nın yüzde 60 ceza evine girer"!..
Bu Haberi gördümde merak ettim. Bülent Arınç FETO ya yardım ve yataklıktan niye tutuklenmadı veya tutuklanmıyor. Kendinimi iyi savunuyor. Yoksa, tutuklaması hali AKP açısından başka şeylerimi tetikleyecek diye korkuluyor Niye bir yetkili çıksın bunu bizlere açıklasın ki, Bizlerde yanlış yanlış düşüncelere dalmayalım.
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