'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

24 Haziran erken seçimi öncesi yapılan sokak röportajında 'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle fenomen haline gelen Süleyman Çakır'ın ardından bugün Nevşehir'de bir vatandaşın çektiği video sosyal medyada çok konuşuldu.

24 Haziran seçiminde oyunu Erdoğan'a vereceğini açıklayan vatandaşın, diğer cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Meral Akşener'e yönelik sözleri olay oldu.

