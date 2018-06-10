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'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 16:49 | Son Güncelleme

Nevşehir'deki bir vatandaşın 24 Haziran erken seçiminde oyunu Erdoğan'a vereceğini açıkladığı video sosyal medyada çok konuşuldu. Vatandaşın, Muharrem İnce ve Akşener'e yönelik sözleri olay oldu.

24 Haziran erken seçimi öncesi yapılan sokak röportajında 'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle fenomen haline gelen Süleyman Çakır'ın ardından bugün Nevşehir'de bir vatandaşın çektiği video sosyal medyada çok konuşuldu.

24 Haziran seçiminde oyunu Erdoğan'a vereceğini açıklayan vatandaşın, diğer cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Meral Akşener'e yönelik sözleri olay oldu.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Ahh Aysun KAYACI Ahhh.. Zamanında semi anlayamamışız. Akepe seçmen profilinden güzide nir örnek. Gıl tüy dolu bir ülke olduk.
ülke cahilden geçilmiyor.
işte gerçek anadolu insanı okumuş cahiller gibi değil.bütün islam alemi asrın peygamberi olarak recep tayyip erdoğanı görürken bazıları muharem peşinde koşuyor meral peşinde koşuyor.bu gece kadir gecesi tövbe edin reise oy verin.yarın cennet kapısından geçmek için reisten şefaat dileneceksiniz.kurana bakın sayısız yerde tayyip adı geçiyor yalan mı bu?apaçık reisi işaret eden sayısız ayet var.islam yeniden onunla canlanmadı mı çoğunuz onun sayesinde dininizi öğrendiniz imam hatipleri kim açtı.imf borcunuzu kim ödedi.karınızın başına türbanı kim taktı namusunuz kurtuldu yalan mı bunlar
Beyin bedava, bayrak siyasetinin içine en son Erdoğan'ı katacaktın, o ne bayraklar dikti de enson ayyıldıza bağlanmak zorunda kaldı,
Eğitim şart.
Şu üsluba ve kafa yapısına bakınca bunun gibilerle aynı tarafta olmadığım için şükrediyorum!
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