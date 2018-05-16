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'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle sosyal medyayı sallayan Süleyman Çakır'a AK Parti 'sahip çıktı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 09:28 | Son Güncelleme

Sosyal medyayı sallayan sokak röportajında 'Laiklik elden gidiyor', 'İltica geliyor' ve '155'i ararım, içeri aldırırım. Biz burada kürtaj yapıyoruz' sözleriyle gündeme gelen Süleyman Çakır'ı AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Adem Kaan Pehlivan makamında ağırladı.

AK Parti Üsküdar İlçe Örgütü, Süleyman Çakır'a destek verdiklerini duyurarak, 'Cumhurbaşkanımızı ve partimizi savunduğu için sosyal medyada linç edilen Süleyman Çakır'a partimiz sahip çıktı. Tehdit edilen vatandaşımızı, İlçe Başkanımız Adem Kaan Pehlivan makamında ağırladı. Teşkilatımızın avukatları gerekli hukuki süreci başlattı ve sürecin takipçisi olacak' ifadesini kullandı.

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Süleyman Çakır laiklik elden gidiyor sosyal medya iltica geliyor Video ak parti üsküdar akp

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Sonra biz neden iktidar olamıyoruz. Olm siz vatandaşınızı tanıyıp onunla yakınlık bile kurmuyorsunuz. Anadolu bu adam gibi milyonlarla dolu. Anca içip içip laiklik naraları atın. Daha çok yol alırısnız.
tipine bakan da şeytan sanır...cahil yobaz. tam yerini bulmuşsun
cok havlıyanları kapıya baglıyolar
bu bizim yaşlılarımız oldugu sürece ülkemiz hep hırsızların kontrolünde olucak
Vekil yapın nasıl olsa bi yeterlilik gibi derdiniz yok nefes alsın yeter morundasınız
Kameralar önünde ULUÖNDER ATATÜRK`E Hayin diye bu Dayı ya neden cumhuriyet savcısı işlem yapmadı. Buradan o dayıya seslenmiyorum hayin varsa o hayin sizin gibi geçmisini tarihini bilmeyen rum ermeni bozmalarıdır tarihi gidip tarihi bilmeyenlerden öğrenenlerin hali ortada.
yıllardır hep aynı masal elden gidiyor giderse gitsin. İmanın gidiyor haberin yok
16 yıllık eserinizin bir örneği. Toplumu senden olanlarla olmayanlar arasında bölümmeye sürüklediniz. videoda bunamca en büyük örneğini gösterdi bu durunun. senden olmayanlar hain , aşağılık. senden olanlar Allah davası güdüyor. bunun hesabı 100 sene sonrada olsa sorulur bu vicdanı kararmışlara.
Körler sağırlar birbirini ağırlar
dersine iyi çalışmış dedeyi değilde ,”git önce dişerini fırçala”diyen bayanı kabul etmeleri lazımdı
cahillik zor iş be
büyükbaş diyoruz bunlara. bunların küçükbaşları biraz daha ılımlı. ama büyükbaşlar körü körüne bağlı "inandıkları" şeylere.
komedi filmi gibi koyup koyup izle
Kim tehdit etmiş lan totoşlar? Videodaki kadın mı?
çok komik ?????? ?'? ?'? ?%?
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