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Laiklik elden gidiyor sözüyle ünlenen Süleyman Amca'dan Adnan Oktar yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 20:34 | Son Güncelleme

24 Haziran öncesi verdiği bir sokak röportajında "laiklik elden gidiyor" diyenlere verdiği sert tepki ve sonrasında bir kadınla girdiği polemikle sosyal medyada fenomen olan Süleyman Çakır, bu kez de Adnan Oktar yorumuyla gündem oldu.

Seçim döneminde Üsküdar'da verdiği bir röportajla sosyal medyada fenomen olan Süleyman Çakır bu kez Adnan Oktar’ı topa tuttu.

"ADNAN OKTAR'IN HOCALIKLA İLGİSİ YOKTUR"

Küçük kızlara cinsel istismar, şantaj, dolandırıcılık ve uluslararası casusluk başta olmak üzere 31 suçtan gözaltına alınan Adnan Oktar için “bu adamın hocalıkla ilgisi yoktur” diyen Süleyman Amca konuşmasının sonunda Başkan Erdoğan’a da teşekkür ediyor.

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