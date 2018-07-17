Laiklik elden gidiyor sözüyle ünlenen Süleyman Amca'dan Adnan Oktar yorumu

Seçim döneminde Üsküdar'da verdiği bir röportajla sosyal medyada fenomen olan Süleyman Çakır bu kez Adnan Oktar’ı topa tuttu.
Küçük kızlara cinsel istismar, şantaj, dolandırıcılık ve uluslararası casusluk başta olmak üzere 31 suçtan gözaltına alınan Adnan Oktar için “bu adamın hocalıkla ilgisi yoktur” diyen Süleyman Amca konuşmasının sonunda Başkan Erdoğan’a da teşekkür ediyor.
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