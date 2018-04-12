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Lale tarlalarında kırım zamanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 11:18 | Son Güncelleme

Lale soğanlarının güçlenmesi ve büyümesi için nisan ayında yapılan lale çiçeklerinin baş kırım işlemi, Silivri Seymen köyünde gerçekleştirildi - Köydeki 4 dönüm alanda yer alan 400 bin tohumdan, 1 milyon lale soğanı elde edilmesi planlanıyor - İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ. Çiçek Üretim Şefi Karaağaçlı: - "Haziran ortası ve temmuz başlarında lale soğanlarının hasadını yaptıktan sonra, uygun koşullarda bekleteceğiz, kasım, aralık ayında peyzaj alanlarına dikeceğiz"

İSTANBUL (AA) - ÇİĞDEM ALYANAK - Silivri'nin Seymen köyünde lale soğanlarının güçlenmesi ve büyümesi için lale çiçeklerinin baş kırım işlemi çiftçiler tarafından yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2006 yılında hayata geçirdiği "Alım Garantili Lale Soğanı Yetiştiriciliği Sosyal Sorumluluk" projesi çerçevesinde, İstanbul’un dört bir yanını süsleyen lalelerin üretildiği tarlalarda kırım dönemi başladı.

İstanbul'un dört bir yanında görenlerin bakmaya doyamadığı rengarenk lalelerin bir kısmı Silivri'nin Seymen köyünde, bir kısmı da Konya'nın Çumra bölgesindeki çiftçiler tarafından yetiştiriliyor.

Silivri'deki 4 dönüm arazide 1 milyon lale soğanı üretiliyor. Nisan ayında laleler kentin park ve bahçelerini süslerken, lale soğanları üretiminin bir aşaması olan lale taç yapraklarının kırılması işlemi gerçekleştiriliyor.

Lale taç yapraklarının koparılmasıyla bitki gücünü soğanlarına yönelterek lale soğanlarının çoğaltılması sağlanıyor. Böylece lale üretimi gerçekleştiriliyor.

- 400 bin tohumluk ekim yapıldı

İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ. Çiçek Üretim Şefi Mustafa Karaağaçlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 bin metrekarede 400 bin adet tohumluk ekim yapıldığını söyledi.

Karaağaçlı, 400 bin lale tohumundan hasat döneminde 1 milyon adet istedikleri kalibrede lale soğanı hasat etmeyi planladıklarını aktardı.

Lale baş kırımının üretimin bir aşaması olduğunu anlatan Karaağaçlı, "Üretici, fındık büyüklüğünde olan tohumlukları tarlaya ekiyor. Bu aşamada lalenin taç yaprağını kırdırıyoruz ki bitki besin elementlerini kök bölgesine yönlendirelim diye. Yönlendirdiğimiz zaman daha büyük kalibrede soğan elde ediyoruz. Bir sonraki yıl peyzaj alanlarında daha gösterişli lalelerin görünmesini sağlıyoruz. Haziran ortası ve temmuz başlarında lale soğanlarının hasadını yaptıktan sonra, uygun koşullarda bekleteceğiz, kasım, aralık ayında peyzaj alanlarına dikeceğiz." diye konuştu.

Projenin istihdam yönüne değinen Karaağaçlı, köylülerin lale yetiştiriciliğinden daha fazla gelir elde ettiğini, istihdam sağlandığını ve bunu her geçen gün arttırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Üretimi, Silivri ve Köyleri Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Kooperatifi ile yaptıklarını aktaran Karaağaçlı, yerli üretimi desteklediklerini, yerli ve milli bir üretim yaptıklarını söyledi.

İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin, "Alım Garantili Mevsimlik Çiçek, Lale ve Gül Üretimi"nin, kapsayıcı iş modellerine "örnek model" olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı Araştırma Kataloğu’nda yer almaya uygun görüldüğünü anlatan Karaağaçlı, kapsayıcı iş modellerinin, Birleşmiş Milletler tarafından "Şehirlerin Problemlerine Kamu Özel Sektör İşbirliği" başlığı altında 192 ülkedeki Birleşmiş Milletler Kataloğu’nda yer alacağını sözlerine ekledi.

- "Onlar bizim çocuklarımız gibi"

Silivri ve Köyleri Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Kooperatifi Başkanı Erdinç Atmaca da genel olarak mevsimlik çiçek yetiştiriciliği yaptıklarını, lale üretiminin de ek bir gelir sağladığını söyledi.

Lale yetiştiriciliği yaparken işçi de çalıştırdıklarını, dolayısıyla bu projenin işçi ailelerine de katkı sağladığını dile getiren Atmaca, "Lale yetiştiriciliğinin zahmeti çok. Her aşamada insan gücü isteyen bir iş ama severek yaptığımız için bize zor gelmiyor." dedi.

Yetiştirdikleri çiçekleri İstanbul'un çeşitli yerlerinde görmenin mutluluk verdiğini ifade eden Atmaca, "Onlar bizim çocuklarımız gibi. İlk aşamadan, çiçeklendiği aşamaya gelmesi bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
çiftçi hasat Kooperatif Lale lale kırımı Seymen köyü

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