Lale tarlalarında kırım zamanı

İSTANBUL (AA) - ÇİĞDEM ALYANAK - Silivri'nin Seymen köyünde lale soğanlarının güçlenmesi ve büyümesi için lale çiçeklerinin baş kırım işlemi çiftçiler tarafından yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2006 yılında hayata geçirdiği "Alım Garantili Lale Soğanı Yetiştiriciliği Sosyal Sorumluluk" projesi çerçevesinde, İstanbul’un dört bir yanını süsleyen lalelerin üretildiği tarlalarda kırım dönemi başladı. İstanbul'un dört bir yanında görenlerin bakmaya doyamadığı rengarenk lalelerin bir kısmı Silivri'nin Seymen köyünde, bir kısmı da Konya'nın Çumra bölgesindeki çiftçiler tarafından yetiştiriliyor. Silivri'deki 4 dönüm arazide 1 milyon lale soğanı üretiliyor. Nisan ayında laleler kentin park ve bahçelerini süslerken, lale soğanları üretiminin bir aşaması olan lale taç yapraklarının kırılması işlemi gerçekleştiriliyor. Lale taç yapraklarının koparılmasıyla bitki gücünü soğanlarına yönelterek lale soğanlarının çoğaltılması sağlanıyor. Böylece lale üretimi gerçekleştiriliyor. - 400 bin tohumluk ekim yapıldı

İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ. Çiçek Üretim Şefi Mustafa Karaağaçlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 bin metrekarede 400 bin adet tohumluk ekim yapıldığını söyledi. Karaağaçlı, 400 bin lale tohumundan hasat döneminde 1 milyon adet istedikleri kalibrede lale soğanı hasat etmeyi planladıklarını aktardı. Lale baş kırımının üretimin bir aşaması olduğunu anlatan Karaağaçlı, "Üretici, fındık büyüklüğünde olan tohumlukları tarlaya ekiyor. Bu aşamada lalenin taç yaprağını kırdırıyoruz ki bitki besin elementlerini kök bölgesine yönlendirelim diye. Yönlendirdiğimiz zaman daha büyük kalibrede soğan elde ediyoruz. Bir sonraki yıl peyzaj alanlarında daha gösterişli lalelerin görünmesini sağlıyoruz. Haziran ortası ve temmuz başlarında lale soğanlarının hasadını yaptıktan sonra, uygun koşullarda bekleteceğiz, kasım, aralık ayında peyzaj alanlarına dikeceğiz." diye konuştu. Projenin istihdam yönüne değinen Karaağaçlı, köylülerin lale yetiştiriciliğinden daha fazla gelir elde ettiğini, istihdam sağlandığını ve bunu her geçen gün arttırmayı hedeflediklerini dile getirdi.