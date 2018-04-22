Laleler yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

ENGİN ÖZEKİNCİ - Konya'da bir firmaya ait 350 dekar büyüklüğündeki lale bahçesi, halka açık olduğu haftada binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğradı.

Bir devre adını veren, özellikle Doğu kültür ve mitolojilerinde özgün bir yere sahip lale, kent merkezlerini, tarihi mekanların yanı sıra parkları ve meydanları süslüyor.

Kent merkezine 50 kilometre mesafedeki Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde Asya Lale firmasına ait, 110 çeşit lalenin üretildiği bahçeye Türkiye'nin dört bir yanından gelen turistler ilgi gösteriyor. Ayrıca lalerin oluşturduğu görsel şöleni görmek için de özellikle Japonya, Çin, Endonezya ve Makedonya başta olmak üzere 15 ülkeden binlerce turist geliyor.

Ziyaret etmek için geldikler Mevlana Müzesi'nin ardından lale bahçesini de gezmeden kentten ayrılmayan turistler, anı ölümsüzleştirmek istiyor.

Yurt içi ve dışından gelen yüzlerce fotoğraf tutkununun büyük ilgi gösterdiği, "topraktaki gökkuşağı" olarak nitelendirilen lale bahçesinde fotoğrafçılar, görsel şölende en iyi kareyi yakalayabilmek için de birbirleriyle yarışıyor.