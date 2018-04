Laleler yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Yetgin, ürettikleri laleleri ihraç ettiklerine de değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Laleleri ihraç ettiğimiz gibi bir o kadar ülkeden de ziyaretçi akınına uğruyoruz. Yakın zamanda bu lalelerin kırma işlemini gerçekleştirip ihraç edilmeye hazır hale getireceğiz. Mevlana Müzesi'ni ziyaret için gelen her turist buraya uğramadan gitmiyor. Türkiye'nin dört bir yanından gençler ve fotoğrafçılar her yaştan insan buraya geliyor. Doğayı ve çiçeği seven merak eden herkes buraya uğrar."