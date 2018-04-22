HABER

Laleler yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 11:56 | Son Güncelleme

Konya'da bir firmaya ait 350 dekar büyüklüğündeki lale bahçesi, halka açık olduğu haftada binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğradı - Asya Lale Yönetim Kurulu Başkanı Yetgin: - "Geçen yıllarda Almanya ve Hollanda'dan binlerce ziyaretçiyi ağırlamıştık. Bu yıl da Japonya, Çin, Endonezya ve Makedonya başta olmak üzere 15 ülkeden binlerce turist burayı ziyaret etti"

ENGİN ÖZEKİNCİ - Konya'da bir firmaya ait 350 dekar büyüklüğündeki lale bahçesi, halka açık olduğu haftada binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğradı.

Bir devre adını veren, özellikle Doğu kültür ve mitolojilerinde özgün bir yere sahip lale, kent merkezlerini, tarihi mekanların yanı sıra parkları ve meydanları süslüyor.

Kent merkezine 50 kilometre mesafedeki Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde Asya Lale firmasına ait, 110 çeşit lalenin üretildiği bahçeye Türkiye'nin dört bir yanından gelen turistler ilgi gösteriyor. Ayrıca lalerin oluşturduğu görsel şöleni görmek için de özellikle Japonya, Çin, Endonezya ve Makedonya başta olmak üzere 15 ülkeden binlerce turist geliyor.

Ziyaret etmek için geldikler Mevlana Müzesi'nin ardından lale bahçesini de gezmeden kentten ayrılmayan turistler, anı ölümsüzleştirmek istiyor.

Yurt içi ve dışından gelen yüzlerce fotoğraf tutkununun büyük ilgi gösterdiği, "topraktaki gökkuşağı" olarak nitelendirilen lale bahçesinde fotoğrafçılar, görsel şölende en iyi kareyi yakalayabilmek için de birbirleriyle yarışıyor.

Asya Lale Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yetgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 350 dekarlık alanda ürettikleri lalelerin yurt içi ve dışından birçok turistin ilgisini çektiğini söyledi.

- "15 ülkeden binlerce turist burayı ziyaret etti"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da lale bahçesini ziyaret ettiğini belirten Yetgin, şunları kaydetti:

"Geçen yıllarda Almanya ve Hollanda'dan binlerce ziyaretçiyi ağırlamıştık. Bu yıl da Japonya, Çin, Endonezya ve Makedonya başta olmak üzere 15 ülkeden binlerce turist burayı ziyaret etti. Türkiye'ye turist olarak gelen birçok kişi buraya uğramadan ayrılmıyor. Tur şirketleri gezilecek yerler arasına bizi de ekliyor. Yarın da Çin'den bir heyet yine bahçemizi ziyarete gelecek. Yine birkaç gün önce aynı anda 250 araç buradaydı. Çok yoğun bir ziyaretçi akını var. Bu görsel şölen birkaç hafta sürdüğü için gelen turistler anı ölümsüzleştirmeye çalışıyor."

Yetgin, ürettikleri laleleri ihraç ettiklerine de değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Laleleri ihraç ettiğimiz gibi bir o kadar ülkeden de ziyaretçi akınına uğruyoruz. Yakın zamanda bu lalelerin kırma işlemini gerçekleştirip ihraç edilmeye hazır hale getireceğiz. Mevlana Müzesi'ni ziyaret için gelen her turist buraya uğramadan gitmiyor. Türkiye'nin dört bir yanından gençler ve fotoğrafçılar her yaştan insan buraya geliyor. Doğayı ve çiçeği seven merak eden herkes buraya uğrar."

24 Haziran seçimi adayları kara kaplı defterde!24 Haziran seçimi adayları kara kaplı defterde!
İstiklal Marşı ile ilgili sözleri salonu boşalttırdıİstiklal Marşı ile ilgili sözleri salonu boşalttırdı
Flaş... Suriye'ye hava operasyonu düzenleniyorFlaş... Suriye'ye hava operasyonu düzenleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya Lale turist

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur?

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur?

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia

Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Murat Başoğlu, sosyal medyaya döndü! Ebru Polat çıldırdı

Murat Başoğlu, sosyal medyaya döndü! Ebru Polat çıldırdı

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan Adil Öksüz açıklaması: İstihbarat doğru çıkarsa adım atacağız

Erdoğan'dan Adil Öksüz açıklaması: İstihbarat doğru çıkarsa adım atacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, NTV canlı yayınında 24 Haziran'daki erken seçimle ilgili çarpıcı açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, NTV canlı yayınında 24 Haziran'daki erken seçimle ilgili çarpıcı açıklamalar

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

Ağrı'da kırmızı listede yer alan terörist öldürüldü

Ağrı'da kırmızı listede yer alan terörist öldürüldü

AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erzurum’da 3.2 büyüklüğünde deprem

Erzurum’da 3.2 büyüklüğünde deprem

TSK, yeni üniformalar için üretimi hızlandırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da giymişti

TSK, yeni üniformalar için üretimi hızlandırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da giymişti

Bursa'da içi su dolu tünelden geçenlerin sıkıntılarından kurtulduğuna inanılıyor

Bursa'da içi su dolu tünelden geçenlerin sıkıntılarından kurtulduğuna inanılıyor

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

Sayısal Loto sonuçları 21 Nisan: İstanbul'da 1 kişiye büyük ikramiye!

Sayısal Loto sonuçları 21 Nisan: İstanbul'da 1 kişiye büyük ikramiye!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.