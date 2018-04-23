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Lalelerle oluşturulan dev Türk bayrağı yanında 23 Nisan töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 11:54 | Son Güncelleme

ULUSAL Eğemenlik ve Çocuk Bayramı, Kayseri'de Cumhuriyet Alanı'nda, 168 bin lale ile oluşturulan dev Türk bayrağının yanı başında yapıldı.

KAYSERİ, (DHA)- ULUSAL Eğemenlik ve Çocuk Bayramı, Kayseri'de Cumhuriyet Alanı'nda, 168 bin lale ile oluşturulan dev Türk bayrağının yanı başında yapıldı.

Kayseri'de 23 Nisan kutlamaları, saat 09.00'da Cumhuriyet Alanı'nda çelenk koyma töreniyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi. Törene katılımın düşük olduğu görülürken, siyasi parti il başkanlarından sadece CHP İl Başkanı Ümit Özer hazır bulundu. Protokol mensupları ve katılımcılar daha sonra merkez Melikgazi ilçesindeki Besime Özdereci İlkokulu'ndaki etkinlikleri izledi.

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