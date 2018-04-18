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Lalelerle Türk bayrağı rekoru

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 12:47 | Son Güncelleme

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi, 168 bin lale ile 400 metrekarelik alanda dünyanın en büyük Türk bayrağı temalı lale peyzajını gerçekleştirerek, rekor kırdı.

Lalelerle Türk bayrağı rekoru

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi, 168 bin lale ile 400 metrekarelik alanda dünyanın en büyük Türk bayrağı temalı lale peyzajını gerçekleştirerek, rekor kırdı.
Başta laleler olmak üzere çiçeklerle şehre güzellik katan Büyükşehir Belediyesi, bu alanda dikkat çekici bir çalışmaya imza attı. Dün akşam saatlerinde başlayarak bugün saat 11.00'e kadar devam eden çalışma ile dünyanın lalelerden yapılmış en büyük Türk bayrağı rekor denemesi gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı’ndaki çalışmayı Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki rekor tescil ve hakem heyeti de takip etti. Etkinliğe ayrıca Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Türk bayrağı temalı lale peyzajı dünya rekoru denemesi başarı ile gerçekleştirildi. Rekor denemesinin son lalelerini ise Vali Kamçı ile Başkan Çelik ekti. 400 metrekare olan ve yaklaşık 168 bin lale ile yapılan Türk bayrağı, 18-23 Nisan tarihlerinde sergilenecek ve bu süre boyunca alanda çeşitli kültürel etkinlikler yapılacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "23 Nisan Haftası arifesinde 1 hafta süreyle şehrimizin meydanına güzellik katacak bu rekor denemesiyle beraberiz. 168 bin adet laleyle 400 metrekarelik dünyanın en büyük Türk bayrağını Kayseri'de gerçekleştirmiş oluyoruz. İnşallah bu rekor denemesi tescil edilmiş olacak. Bu güzelliği hem Kayserimize, hem de ulusal anlamda Türkiye'mize tanıtmış olacağız. Bu laleler 15 günlük bir çalışmayla gerçekleşti. Bu güzelliği şehrimize kazandırmış olduk" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki rekor tescil ve hakem heyeti, dünyanın en büyük Türk bayrağı temalı lale peyzajının rekor kırdığını açıkladı.

FOTOĞRAFLI

Lalelerle Türk bayrağı rekoruLalelerle Türk bayrağı rekoruLalelerle Türk bayrağı rekoruLalelerle Türk bayrağı rekoru

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