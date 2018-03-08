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Laos Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Kham-Inh Khıtchadeth, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu takdim etti (Fotoğraflar)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 20:23 | Son Güncelleme

   

Laos Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Kham-Inh Khıtchadeth, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu takdim etti (Fotoğraflar)

Laos Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Kham-Inh Khıtchadeth, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu takdim etti (Fotoğraflar)Laos Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Kham-Inh Khıtchadeth, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu takdim etti (Fotoğraflar)

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