Laos'ta çöken baraj

Güneydoğu Asya ülkesi Laos'un güneydoğusunda bir barajın çökmesine şiddetli yağışların yanı sıra "hatalı inşaat tekniğinin" yol açtığı bildirildi.

Enerji ve Madencilik Bakanı Khammany Inthirath, "Radio Free Asia"ya (RFA) yaptığı açıklamada, Attapeu eyaletinde inşaat aşamasında olan bir hidroelektrik barajının çökmesine, "şiddetli yağışların ve inşaat hatasının" sebep olduğunu belirtti.

Bölgede 21-23 Temmuz arası etkili olan şiddetli yağışların, ana rezervuardaki su miktarını artırdığına dikkati çeken Khammany, "Çöküşün ana sebeplerinden biri inşaat tekniği çünkü seti toprak ve taşlarla inşa etmişler." dedi.

Khammany, olaydan proje yürütücüsünün sorumlu tutulması gerektiğini ifade etti.

Diğer yandan arama kurtarma operasyonunu denetleyen ekipten bir yetkili, RFA 'ya, ölü sayısının 30’a çıktığını ve 20 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Hafta başında çöken barajda biriken 5 milyar litre suyun sele yol açması nedeniyle bin 300'den fazla ev hasar görürken, yaklaşık 7 bin kişi evsiz kaldı.

Laos'taki Güney Koreli şirketler tarafından üstlenilen ilk yap-işlet-devret projesi olan barajın maliyetinin 1,02 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

İnşaatına 2013'te başlanan ve gelecek yıl faaliyete geçmesi planlanan hidroelektrik barajında üretilen elektriğin yüzde 90'ının Tayland'a verilmesi planlanıyordu.

Baraj, Güney Kore, Tayland ve Laos şirketlerinden oluşan konsorsiyumunun ortak girişimi olarak inşa ediliyordu.

