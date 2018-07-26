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Laos'ta çöken barajda ölü sayısı 27'ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 21:55 | Son Güncelleme

Laos'ta çöken barajda ölü sayısı 27'ye yükseldi

Güneydoğu Asya ülkesi Laos'un güneydoğusunda bir barajın çökmesi sonucu su altında kalan 6 köyde 27 kişinin cesedine ulaşıldı.

Laos Haber Ajansı KPL'de yer alan haberde, ölenlerin sayısının 27'ye yükseldiği, 100'den fazla kişinin de halen kayıp olduğu belirtildi.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği, ancak şiddetli yağışlar nedeniyle aksadığı kaydedildi.

Üç gün önce çöken barajda biriken 5 milyar litre suyun sellere yol açması nedeniyle bin 300'den fazla ev hasar görürken, yaklaşık 7 bin kişi evsiz kaldı.

İnşaatına 2013'te başlanılan ve gelecek yıl faaliyete geçmesi planlanan hidroelektrik barajının neden çöktüğü henüz bilinmiyor.

Projenin ortaklarından Güney Koreli SK Mühendislik ve İnşaat şirketinden bir sözcü, barajın, "beklenmeyen şiddetli yağışlara" bağlı olarak çöktüğünü sandıklarını açıklamıştı.

Laos'taki Güney Koreli şirketler tarafından üstlenilen ilk yap-işlet-devret projesi olan barajın maliyetinin 1,02 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Çöken barajın 2019'da tamamlanması ve üretilen elektriğin yüzde 90'ının Tayland'a verilmesi planlanıyordu.

Baraj, Güney Kore, Tayland ve Laos şirketlerinden oluşan konsorsiyumunun ortak girişimi olarak inşa ediliyordu.

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