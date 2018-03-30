Lapksei’de yılın doktoruna plaket

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yılın doktoru seçilen Dr. Hilal Çetin’e düzenlenen törenle plaket takdimi yapıldı.

Lapseki Devlet Hastanesinde gerçekleşen programa; Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve hastane personeli katıldı. Dr. Çetin, yaptığı çalışmalara ara vermeden devam edeceğini ve halk sağlığı için özveriyle hizmet etmeyi sürdüreceğini söyledi.