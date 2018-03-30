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Lapksei’de yılın doktoruna plaket

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 13:08 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yılın doktoru seçilen Dr.

Lapksei’de yılın doktoruna plaket

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yılın doktoru seçilen Dr. Hilal Çetin’e düzenlenen törenle plaket takdimi yapıldı.
Lapseki Devlet Hastanesinde gerçekleşen programa; Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve hastane personeli katıldı. Dr. Çetin, yaptığı çalışmalara ara vermeden devam edeceğini ve halk sağlığı için özveriyle hizmet etmeyi sürdüreceğini söyledi.

Lapksei’de yılın doktoruna plaket

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