Lapksei’de yılın doktoruna plaket

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yılın doktoru seçilen Dr. Hilal Çetin’e düzenlenen törenle plaket takdimi yapıldı.
Lapseki Devlet Hastanesinde gerçekleşen programa; Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve hastane personeli katıldı. Dr. Çetin, yaptığı çalışmalara ara vermeden devam edeceğini ve halk sağlığı için özveriyle hizmet etmeyi sürdüreceğini söyledi.
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