HABER

Lapseki Devlet Hastanesinde Hizmet içi Eğitim Semineri yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 13:33 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Devlet Hastanesi bünyesinde görev yapan sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitim semineri yapılıyor.Lapseki Devlet Hastanesi bünyesinde görev yapan sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitim semineri yapılıyor.

Lapseki Devlet Hastanesinde Hizmet içi Eğitim Semineri yapılıyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Devlet Hastanesi bünyesinde görev yapan sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitim semineri yapılıyor.
Lapseki Devlet Hastanesi bünyesinde görev yapan sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitim semineri yapılıyor. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Melike Şahin tarafından yapılan sunumlar slayt gösterimi eşliğinde aktarılıyor. Hastane Müdürlüğünden yapılan açıklamada sağlık hizmet sunumunun en önemli öğelerinden olan İletişim konusundaki hizmet içi eğitim seansları aralıklarla devam edeceği belirtildi.
Ebeler Haftası ve Dünya Aşı Haftası
Lapseki Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Gökhan Baştürk 21-28 Nisan, "Ebeler Haftası" münasebetiyle tüm çalışan ebelerin gününü tebrik etti. Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre 2017 ve 2018 yılı Nisan ayı itibariyle anne ölümünün gerçekleşmediğini ifade eden Baştürk, bebek ölüm hızının binde 4,4 seviyelerine gerilediğini hatırlattı. Ayrıca 24-30 Nisan "Dünya Aşı Haftası" olarak kutlandığına da değinen Dr. Baştürk;"2005 yılına kadar çocukluk dönemi aşı takviminde 7 hastalığa karşı aşı uygulanırken bugün ise difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci, kızamık, hepatit-B, verem, zatürre, hepatit-A, suçiçeği olmak üzere 13 hastalığa karşı hastanelerde ve aile merkezlerinde ücretsiz aşılama uygulanmaktadır" diye konuştu.

Lapseki Devlet Hastanesinde Hizmet içi Eğitim Semineri yapılıyor

Akit TV sunucusuna kötü haber!Akit TV sunucusuna kötü haber!
Son dakika! 10 maddelik uyum paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildiSon dakika! 10 maddelik uyum paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi
İstismar skandalını 'erik' ortaya çıkardı!İstismar skandalını 'erik' ortaya çıkardı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde hareketli dakikalar!

ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde hareketli dakikalar!

Son dakika! Haliç'te kaza! Trafik kilitlendi

Son dakika! Haliç'te kaza! Trafik kilitlendi

İlkokul öğrencilerini içkili mekana götürüp dansöz ve zenne izlettirdiler!

İlkokul öğrencilerini içkili mekana götürüp dansöz ve zenne izlettirdiler!

Ayşe öğretmen ile ilgili yeni gelişme

Ayşe öğretmen ile ilgili yeni gelişme

Üniversiteli genç kızın korkunç sonu!

Üniversiteli genç kızın korkunç sonu!

3 kadın teröristten kan donduran itiraflar!

3 kadın teröristten kan donduran itiraflar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.