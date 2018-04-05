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Lapseki’de Atık Su Arıtma Tesisi hizmete girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 11:23 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yer alan atık su arıtma tesisi hizmete girdi.Lapseki ilçesinde yer alan atık su arıtma tesisi hizmete girdi.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yer alan atık su arıtma tesisi hizmete girdi.
Lapseki ilçesinde yer alan atık su arıtma tesisi hizmete girdi. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından tam kapasiteye kavuşacak olan tesiste günde 5 bin 236 m3 su arıtılacak. Konuyla alakalı açıklamada bulunan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "İlçe merkezimizde yapılan 34 kilometre şehir içi kanalizasyon hattı çalışmalarımızın sonlandırılmasının ardından bu hatlar ile toplanan olan atık sular ’Atık Su Arıtma Tesisimize’ iletilerek tesiste arıtılıyor ve deşarjı yapılıyor. Tesisin tam sistem çalışması ile günde ortalama 5236 m3 atık su arıtılacak ve atıklar denizimizi kirletemeyecektir.Atıklar arıtıldıktan sonra temiz su denize verilecek. Hatta talep edildiği takdirde tarım arazilerinin sulamasında da kullanılabilecek, o kadar temiz bir su olacak" diye konuştu.

Lapseki’de Atık Su Arıtma Tesisi hizmete girdi

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Lapseki’de Atık Su Arıtma Tesisi hizmete girdi

Lapseki’de Atık Su Arıtma Tesisi hizmete girdi
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Lapseki’de Atık Su Arıtma Tesisi hizmete girdi

Lapseki’de Atık Su Arıtma Tesisi hizmete girdi
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Lapseki’de Atık Su Arıtma Tesisi hizmete girdi

Lapseki’de Atık Su Arıtma Tesisi hizmete girdi
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Lapseki’de Atık Su Arıtma Tesisi hizmete girdi

Lapseki’de Atık Su Arıtma Tesisi hizmete girdi
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Lapseki’de Atık Su Arıtma Tesisi hizmete girdi

Lapseki’de Atık Su Arıtma Tesisi hizmete girdi
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Lapseki’de Atık Su Arıtma Tesisi hizmete girdi

Lapseki’de Atık Su Arıtma Tesisi hizmete girdi
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