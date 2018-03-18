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Lapseki’de Çanakkale Zaferinin 103. Yıl Dönümü Kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 15:30 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103.

Lapseki’de Çanakkale Zaferinin 103. Yıl Dönümü Kutlamaları

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. Yıl Dönümü kutlamaları Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Orta Okulu bahçesinde yer alan Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı.
Kaymakam Tahir Şahin önderliğinde yapılan törenler, Saygı Duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmalar ve okunan şiirler okundu.

Lapseki’de Çanakkale Zaferinin 103. Yıl Dönümü Kutlamaları

Lapseki’de Çanakkale Zaferinin 103. Yıl Dönümü Kutlamaları

Lapseki’de Çanakkale Zaferinin 103. Yıl Dönümü Kutlamaları

Lapseki’de Çanakkale Zaferinin 103. Yıl Dönümü Kutlamaları

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