Lapseki’de fidan dikimi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde ’Eko Okullar Projesi’ kapsamında Adatepe ilkokulu öğrencileri tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.

Lapseki ilçesinde ’Eko Okullar Projesi’ kapsamında Adatepe ilkokulu öğrencileri tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi. Adatepe köyü muhtarlığına ait Kovanlık mevkisindeki alanda gerçekleşen fidan dikiminde öğrenciler okul için yeşil bayrak unvanını almak istediklerini ifade etti. Etkinliğe Kaymakam Tahir Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Adatepe muhtarı Süleyman Sevinç ile öğrenci velileri katıldı.