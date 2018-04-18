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Lapseki’de Kırım Kongo Eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 11:03 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) bünyesinde görevli sağlık personeli tarafından ’Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı’ hakkında bilgilendirme yapıldı.Lapseki ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) bünyesinde görevli sağlık personeli tarafından ’Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı’ hakkında bilgilendirme yapıldı.

Lapseki’de Kırım Kongo Eğitimi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) bünyesinde görevli sağlık personeli tarafından ’Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı’ hakkında bilgilendirme yapıldı.
Lapseki ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) bünyesinde görevli sağlık personeli tarafından ’Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı’ hakkında bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlara, öğrencilere ve imamlara yönelik yapılan çalışmalarda hastalıktan korunma yolları, belirtileri ve tedavisi ile ilgili slayt gösterimiyle bilgiler aktarıldı. Vücuda tutunmuş bir kene görüldüğü takdirde hemen müdahale edilmesi gerektiğinin altını çizen yetkililer, çıplak elle dokunmadan cımbız, naylon poşet, eldiven gibi araçlarla kenenin acilen tutunduğu bölgeden çıkarılması gerektiğini söyledi. Hastalığın bulaşma riskine karşılık bireysel müdahalenin ardından sağlık kurumuna müracaatın şart olduğunu ifade eden yetkililer, aksi takdirde sonucun ölümcül vakalara kadar gidebileceği uyarısında bulundu.

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