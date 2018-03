Lapseki’de öğrenciler maden tesisini gezdi

Lapseki 25 Eylül İlkokulu öğrencileri, ilçede faaliyet gösteren TÜMAD Madencilik İşletmesini gezdiler.

25 Eylül İlkokulundan 60 kadar öğrenci gördükleri ders için TÜMAD Madencilik İşletmesini mühendisler eşliğinde gezdiler. İş güvenliği, çevre eğitimi konusunda görevli mühendislerden bilgi alan öğrenciler maden şirketinden mutlu ayrıldı. İlçede faaliyet gösteren ve her geçen gün çevreye yaptığı yatırım ve katkılarla vatandaşların güvenini kazanan TÜMAD Madencilik Halkla İlişkiler Müdürü Şaban Kılıçan, “ Kapımız her kese açık her kesimden vatandaşımız ziyaretimize gelebilir bu günkü misafirlerimiz 25 Eylül İlkokulundan 5. Sınıf öğrencilerimiz. 60 kadar öğrencimiz okullarında işledikleri ders gereği bizleri ziyaret edip mühendislerimizden maden, iş güvenliği, çevre duyarlılığı konusunda bilgi almak için bizleri ziyaret ettiler bizi mutlu eden ise işletmemizden ayrılırken hepsi mutlu ayrılmaları bizde onlarla birkaç saat geçirdiğimiz için mutlu olduk” dedi.