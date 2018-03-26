HABER

Lapseki’de öğrenciler maden tesisini gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 15:38 | Son Güncelleme

Lapseki 25 Eylül İlkokulu öğrencileri, ilçede faaliyet gösteren TÜMAD Madencilik İşletmesini gezdiler.25 Eylül İlkokulundan 60 kadar öğrenci gördükleri ders için TÜMAD Madencilik İşletmesini mühendisler eşliğinde gezdiler.

Lapseki’de öğrenciler maden tesisini gezdi

Lapseki 25 Eylül İlkokulu öğrencileri, ilçede faaliyet gösteren TÜMAD Madencilik İşletmesini gezdiler.
25 Eylül İlkokulundan 60 kadar öğrenci gördükleri ders için TÜMAD Madencilik İşletmesini mühendisler eşliğinde gezdiler. İş güvenliği, çevre eğitimi konusunda görevli mühendislerden bilgi alan öğrenciler maden şirketinden mutlu ayrıldı. İlçede faaliyet gösteren ve her geçen gün çevreye yaptığı yatırım ve katkılarla vatandaşların güvenini kazanan TÜMAD Madencilik Halkla İlişkiler Müdürü Şaban Kılıçan, “ Kapımız her kese açık her kesimden vatandaşımız ziyaretimize gelebilir bu günkü misafirlerimiz 25 Eylül İlkokulundan 5. Sınıf öğrencilerimiz. 60 kadar öğrencimiz okullarında işledikleri ders gereği bizleri ziyaret edip mühendislerimizden maden, iş güvenliği, çevre duyarlılığı konusunda bilgi almak için bizleri ziyaret ettiler bizi mutlu eden ise işletmemizden ayrılırken hepsi mutlu ayrılmaları bizde onlarla birkaç saat geçirdiğimiz için mutlu olduk” dedi.

Lapseki’de öğrenciler maden tesisini gezdi

Lapseki’de öğrenciler maden tesisini gezdi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

Son seçim anketinde AK Parti ve MHP bombası

Son seçim anketinde AK Parti ve MHP bombası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK: Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Polonya'dan Rus diplomatları sınır dışı etme kararı!

Polonya'dan Rus diplomatları sınır dışı etme kararı!

Soma maden faciası davasında Soma Kömür İşletmeleri patronuna tutuklama talebi

Soma maden faciası davasında Soma Kömür İşletmeleri patronuna tutuklama talebi

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Irak'tan son dakika Sincar açıklaması

Irak'tan son dakika Sincar açıklaması

Afrin'de patlama!

Afrin'de patlama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.