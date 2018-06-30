Lapseki'de sahile, ölü caretta caretta vurdu

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, nesli tükenme tehlikesinde olan caretta caretta türü deniz kaplumbağası, ölü halde sahile vurdu.
Lapseki ilçesi Dalyan Mahallesi halk plajında dün saat 19.00 sıralarında köpeklerini dolaştıran Yavuz Güntay (51), sahile vuran ölü caretta carettayı fark edip, yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Lapseki Belediyesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEKUM) ve Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğü yetkilileri, inceleme yaptı.
Şiddetli lodos akıntısının etkisiyle kaplumbağanın sahile vurmuş olabileceğini belirten Yavuz Güntay, "Köpeklerimle sahilde geziyorduk. Birden bir yerde toplandılar. Yaklaşıp, baktığımda yaklaşık 60-70 cm boyunda, ölü bir carettanın şişmiş bir şekilde sahile vurduğunu fark ettim. Nesli tükenmek üzere olan bir canlı. Sırt kabuğunda midyeler oluşmuş, demek ki yaşlı bir hayvan. Çok üzüldüm, inşallah ölümü insanların elinden olmamıştır" dedi.
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