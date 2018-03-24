Lapsekili kadınlar şehitlikleri gezdi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde faaliyet gösteren TÜMAT Madencilik tarafından düzenlenen organizasyonla Şahinli Köyü’nden yaklaşık 100 kadın Tarihi Gelibolu Yarımadasında bulunan şehitlikleri gezdi.
Rehber eşliğinde yapılan gezide, Büyük Anatafartalar Köyü, Anzac Koyu ve Arıburnu gezintisi, Mehmetciğe Saygı Anıtı, Kanlısırt Avustralya Anıtı, Kırmızı Sırt Tünel ve Siperler İncelemesi, 57. Alay Şehitliği Ziyareti, Conkbayırı, Yeni Zelanda ve Atatürk Anıtı Gezintisi ve Anafartalar Ovasını kuşbakışı gözetleme, Alçıtepe Köyü Salim Mutlu Müzesi, Ertuğrul Koyu Yahya Çavuş Şehitliği , Seddülbahir Köyü ve Şehitler Abidesi ziyaret edildi. Şehitliklerin ziyareti sırasında duygulu anlar yaşandı. Şehitlik ziyaretlerinin ardından tekneyle sahil turu yapıldı.
Düzenlenen gezi hakkında açıklamalarda bulunan TÜMAT Madencilik Halkla ilişkiler Müdürü Şaban Kılıçan, "Mübarek üç ayların başladığı şu günlerde sosyal etkinlikler projesi kapsamında Şahinli Köyü’nden 100 kadar kadını rehber eşliğinde şehitlik ziyaretine götürdük. Ziyaret sonrasında görüştüğümüz vatandaşlarımız çok mutlu olduklarını dile getirirken, hatta şehitlik ziyaretine bu güne kadar gidemeyenlerin olduğunu öğrendik. Bu tarz birçok projemiz var. Zaman zaman bunları hayata geçireceğiz”dedi.
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