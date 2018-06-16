Lastiği patlayan otomobil, oto galerisinin bahçesine girdi

EDİRNE (AA) - Edirne'de lastiği patlayan otomobil, oto galerisinin bahçesine girerek 3 araca çarptı.
Alınan bilgiye göre, M.Ç'nin kullandığı 59 ZV 478 plakalı otomobilin Tatatpaşa Caddesi'nde lastiği patladı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki oto galerisinin bahçesine girdi.
Otomobil, burada bulunan 3 araca çarparak durabildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerince alkol testi yapılarak 55 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine el konuldu.
Trafik cezası kesilmesinin ardından kaza yapan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, oto galerisinin bahçesinde bulunan 3 araçta hasar oluştu.
Suruç saldırısıyla ilgili 19 kişi gözaltında!
Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon
Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor
Gökten ahtapot yağdı!
24 Haziran seçimleri öncesi mektup krizi!
Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!
Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'ndan açıklama!
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Okuyucu Yorumları 0 yorum